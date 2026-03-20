20.3.2026 11:38 ・ Päivitetty: 20.3.2026 11:52
Ministeriö: Suomelle EU-rahaa rajavalvontaan
Suomi saa EU:lta 17 miljoonaa euroa itärajan ja Suomenlahden valvonnan vahvistamiseen, kertoo sisäministeriö.
Sisäministeriön mukaan tuella hankitaan Rajavartiolaitokselle miehittämättömiä valvontajärjestelmiä, jotka kestävät satelliittipaikannusjärjestelmien häirintää.
Rahoitus tulee EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä.
Yhteensä rahoitushaussa oli haettavissa 150 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi rahoitusta saivat Espanja, Kreikka, Kypros, Liettua, Puola ja Romania.
Sisäministeriö kertoi viime marraskuussa Suomen hakevan EU-komissiolta 16 miljoonan euron lisärahoitusta itärajan ja Suomenlahden valvontaan.
ITÄRAJAN tilanne on vaikeutunut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan vuonna 2022. Suomi päätti sulkea itärajan vuoden 2023 lopussa, kun Venäjän epäiltiin tuovan välineellistetysti kolmannen maan kansalaisia Suomen itärajalle.
Myös Suomenlahdella tilanne on ollut ajoittain vaikea. Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten on epäilty vahingoittaneen tahallisesti esimerkiksi Pohjoismaiden ja Viron välisiä tietoliikennekaapeleita.
Vuonna 2024 Suomi sai EU:lta 50 miljoonaa euroa lisärahoitusta itärajan valvonnan vahvistamiseen.
