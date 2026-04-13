13.4.2026 12:50 ・ Päivitetty: 13.4.2026 12:50

Ministeriö: Valkoposkihanhien ja merimetsojen ”suojametsästys” etenee

DEMOKRAATTI / VIRPI KIRVES
Valkoposkihanhia poikasineen Helsingin Suomenlinnassa.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt valkoposkihanhien ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen hallintaan ja metsästyksen helpottamiseen tähtäävät lakimuutokset lausuntokierrokselle.

Hallituksen esitys sallisi valkoposkihanhien ja merimetsojen ”suojametsästyksen” ja turvaisi valkoposkihanhen aiheuttamien viljelysvahinkojen korvaukset elinkeinonharjoittajille.

Tiedotteen mukaan esityksellä toteutetaan valkoposkihanhia ja merimetsoja koskevat hallitusohjelman kirjaukset. Tavoitteena on vähentää ja hallita runsastuneiden lintukantojen aiheuttamia vahinkoja maanviljelykselle sekä kalataloudelle.

Esityksessä valkoposkihanhi ja merimetso lisätään metsästyslaissa mainittuihin riistalajeihin ja samalla rauhoitetaan ympäri vuoden. Molempiin lajeihin kohdistuva suojametsästys mahdollistetaan maatalouden, kalatalouden tai lentoliikenteen kohteiden suojaamiseksi vahingoilta.

Samalla mahdollistetaan saaliin hyödyntäminen ravintona, ei kuitenkaan kaupallisesti.

Liitännäismuutoksena lakiin ollaan tekemässä muutoksia, joilla turvataan metsästyslain nojalla rauhoitetun valkoposkihanhen aiheuttamien viljelysvahinkojen korvaaminen sekä kyseisten vahinkojen ennaltaehkäisevien hankkeiden avustaminen katkeamatta, kunnes valkoposkihanhen suojeluasema lintudirektiivin liitteissä on päivitetty.

VALKOPOSKIHANHI ja merimetso ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulailla ja EU:n lintudirektiivillä. Ministeriön mukaan ne ovat molemmat kuitenkin elinvoimaisia lajeja ja runsastuneet viime vuosina huomattavasti.

– Runsaat kannat aiheuttavat vahinkoja viljelijöille ja kalataloudelle. Hallitus jatkaa hallitusohjelman mukaista vaikuttamistyötä lajeja koskevaan EU-lainsäädäntöön siten, että molempien lajien suojelustatus päivitettäisiin nykyistä kantaa vastaavalle tasolle, tiedotteessa sanotetaan.

Komissio on esittänyt Suomelle, että lintudirektiiviin liittyy kansallisia joustoja. Vastaavia joustoja on käytössä Suomen naapurimaissa, joissa runsastuneet kannat aiheuttavat myös haasteita.

Lausuntokierros päättyy 11. toukokuuta. Esitys on määrä saada eduskuntaan kevään istuntokauden aikana.

