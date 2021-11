Ministeriöstä huolestunut viesti tehohoitopaikoista – ”Sen jälkeen alkaa todella dramaattinen toimintojen uudelleenjärjestely”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi eilen Ylen haastattelussa, että Suomessa on enää vain seitsemän tehohoitopaikkaa jäljellä huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Rane Aunimo Demokraatti

– Sen jälkeen joudutaan erittäin poikkeuksellisiin toimiin. Pahimmillaan sen jälkeen hätäjarruun tai sen jälkeen jopa poikkeusolosuhteisiin, jos ei tilannetta saada haltuun. Nyt on aika toimia, jos aiotaan toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Uskon, että tämä viesti on hyvin laajasti valtioneuvostossa jaettu.

Kommentti nousi torstaina esille THL:n ja STM:n yhteisessä koronakatsauksessa. Tehohoidossa oli eilen koronan vuoksi 43 henkilöä. Sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki vastasi mediakysymykseen aiheesta.

– Olettaisin, että ministeri Kiuru tarkoitti sitä päivittäisessä tehohoitoraportissa olevaa lukua, jonka teho-osastot ilmoittavat, että heillä on välittömästi käytettävissä eristystä vaativan covid 19 -potilaan hoitamiseksi. Tämä on sellainen luku, jota seurataan ajatellen mahdollisia sairaaloiden välisiä siirtoja.

Julkisuudessa on mainittu usein kriittisenä luku 50 koronan vuoksi tehohoitoon joutuneiden potilaiden määränä. Voipio-Pulkki puhui nyt 50-60 potilaasta.

– Sen jälkeen alkaa todella dramaattinen toimintojen uudelleenjärjestely meidän sairaanhoitopiireissämme. Todella toivomme, että emme siihen tilanteeseen joudu.

Voipio-Pulkki kertoi, että tällaisessa tilanteeessa sairaanhoitopiirit joutuisivat tekemään omassa toiminnassaan toista suuruusluokkaa olevia sopeutumistoimia kuin tällä hetkellä.

– Muistammehan, että silloin epidemian vaikeimmissa alkuvaiheissa esimerkiksi ei-kiireellinen leikkaustoiminta ajettiin ihan minimiin. Toki kiireellinen hoitohan meillä hoidetaan aina. Se ei ole meillä mikään kynnyskysymys tässä kohtaa. Sitä nyt tässä lähinnä tarkoitin. Minusta tuntuu, että me emme enää halua sellaista tilannetta, että muuta kuin koronan raskasta erikoissairaanhoitoa joudutaan rajoittamaan. Silloin ainoa mahdollisuus on sitten puuttua tartuntojen määrään ja vakavien covid-tapausten määrään, jos emme tällaiseen tilanteeseen halua ajautua.