Ministerit erimielisinä: lässähtikö Länsirata-hanke tähän?

Hallituksesta on annettu tiistaina ristiriitaisia viestejä Länsiradan tämän hetken tilanteesta sen jälkeen, kun Kirkkonummi jättäytyi ulos hankkeesta. Kirkkonummen kunnanvaltuusto hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen maanantai-iltana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaisten liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoi tiistaina Hufvudstadsbladetille (HBL), ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin myötä.

- Pallo on kunnilla. Niiden pitäisi päättää, kuinka osakassopimuksen ehdot voivat täyttyä Kirkkonummen päätöksen jälkeen, Ranne sanoi HBL:lle lähettämässään tekstiviestissä.

HBL:n mukaan Ranne sanoi myös, ettei kunnille ole luvassa valtiolta lisärahoitusta korvaamaan Kirkkonummen jättämää aukkoa. Kirkkonummen osuus hankkeen rahoituksesta olisi ollut 15 miljoonaa euroa.

HBL:n uutisen jälkeen kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti viestipalvelu X:ssä, ettei Ranteen kommentti edusta hallituksen kantaa.

Grahn-Laasosen mukaan Ranne kommentoi asiaa julkisuuteen ilman hallituksen sisäistä keskustelua asiasta.

- On sovittu, että hallitus käsittelee sopimusta, kun kaikkien osakaskuntien valtuustot ovat sopimuksen käsitelleet. Hallitusohjelmassa on sitouduttu hankkeen toteuttamiseen, Grahn-Laasonen jatkoi.

LÄNSIRADALLA tarkoitetaan uutta nopeampaa ”tunnin juna” -yhteyttä Helsingin ja Turun välillä. Reitti kulkisi Espoon, Kirkkonummen Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta.

Valtio ja hankeyhtiö Länsirata Oy:n osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi pääsivät sopuun osakassopimuksesta lokakuun lopussa. Tämän jälkeen sopimus lähti erikseen hyväksyttäväksi kuntien ja valtion päättäviin elimiin.

Espoon ja Turun kaupunginvaltuustot hyväksyivät hankkeen osakassopimukset omalta osaltaan marraskuussa. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi Länsiradan osakassopimuksen ja siihen liittyvän rahoitussitoumuksen viime viikon maanantaina.

Seuraavaksi Länsirataa ja osakassopimuksiaan käsittelevät Salo ja Lohja. Sopu edellyttää kaikkien osakaskuntien ja valtion hyväksyntää.

Alustava arvio hankkeen hinnaksi on 1,32 miljardia euroa. Kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan ensimmäistä vaihetta yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Valtio osallistuu 400 miljoonalla, minkä lisäksi Länsirata-yhtiö saa oikeuden ottaa valtion takaamaa lainaa enintään 520 miljoonaa euroa.