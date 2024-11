Minja Koskela jalkaväkimiinoista: “Tässä ei pidä ruveta hötkyilemään”

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mielestä Suomen ei pitäisi irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mehän puhumme aseesta, joka on vaarallinen siviileille. Kun se on siellä maastossa, se ei valitse sitä, astuuko siihen sotilas vai astuuko siihen lapsi, joka leikkii metsässä. Tälle on ollut ihan oikea peruste, jonka takia tätä sopimusta on tarvittu, Koskela sanoo.

Keskustelu asiasta virisi jälleen viikonloppuna, kun Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola kommentoi jalkaväkimiinoja MTV:n uutisille. Jaakkola ei ottanut suoraan kantaa sopimuksesta irtautumiseen, mutta totesi Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen sitten vuoden 2012, jolloin Suomi liittyi sopimukseen. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Iltalehdelle, että asiasta tullaan keskustelemaan.

VIIME viikolla kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli antanut luvan toimittaa Ukrainalle jalkaväkimiinoja.

Vasemmistoliiton Koskela myös huomauttaa, että Puolustusvoimille myönnettiin aikanaan lisärahoitusta jalkaväkimiinojen korvaamiseen muilla suorituskyvyillä. Puolustusvoimat on korvannut jalkaväkimiinoja esimerkiksi raskailla raketinheittimillä, lennokeilla ja viuhkapanoksilla.

- Olisi järkevää, että tätä työtä jatkettaisiin, Koskela sanoo.

Koskelan mielestä kysymyksessä tarvitaan parlamentaarista yhteistyötä. Hän nostaa esiin, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä keskustelu joistain ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista on jäänyt eduskunnassa varsin vähäiseksi.

- Tämä on yksi niistä asioista, mille olisi järkevää ottaa aikaa ja rauhaa keskustelulle. Tässä ei pidä ruveta hötkyilemään.