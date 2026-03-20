Politiikka
20.3.2026 14:55 ・ Päivitetty: 20.3.2026 14:55
Minja Koskela: ”Kollegani Kaikkonen osuu naulan kantaan”
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen eläkeavausta.
Kaikkonen esitti Uutissuomalaisen haastattelussa euromääräistä eläkekattoa suurille eläkkeille.
– Kollegani Kaikkonen osuu naulan kantaan kysyessään, mihin ihminen oikeasti tarvitsee vaikkapa kymmenen tuhannen euron eläkettä, Koskela sanoo tiedotteessaan.
Koskela korostaa, että nykyisiä eläkkeitä ei pidä leikata, etenkään kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä. Eläkekatossa on kuitenkin hänen mukaansa kyseessä ensisijaisesti arvokysymys.
ELÄKEKATON säätäminen ei vaikuttaisi nyt maksussa oleviin eläkkeisiin, eikä se siis toisi nopeita säästöjä tässä taloustilanteessa. Eläkekatto voisi Koskelan mukaan olla tulevaisuutta ajatellen eräs keino rajoittaa kohtuuttoman suurien eläkkeiden muodostumista.
Kyselyiden perusteella eläkekatto on suosittu keino eläkejärjestelmän uudistamiseksi. Vasemmistoliitto on myös esittänyt eläkkeiden progressiivista indeksiä, eli että osa korotuksista olisi jatkossa euromääräisiä.
– Progressiivinen indeksi hillitsisi kaikkein suurimpien eläkkeiden nousua, ja samalla se hyödyttäisi eniten pienimpiä eläkkeitä, Koskela sanoo.
