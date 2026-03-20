Minja Koskela: ”Kollegani Kaikkonen osuu naulan kantaan”

Kaikkonen esitti Uutissuomalaisen haastattelussa euromääräistä eläkekattoa suurille eläkkeille.

– Kollegani Kaikkonen osuu naulan kantaan kysyessään, mihin ihminen oikeasti tarvitsee vaikkapa kymmenen tuhannen euron eläkettä, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Koskela korostaa, että nykyisiä eläkkeitä ei pidä leikata, etenkään kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä. Eläkekatossa on kuitenkin hänen mukaansa kyseessä ensisijaisesti arvokysymys.

ELÄKEKATON säätäminen ei vaikuttaisi nyt maksussa oleviin eläkkeisiin, eikä se siis toisi nopeita säästöjä tässä taloustilanteessa. Eläkekatto voisi Koskelan mukaan olla tulevaisuutta ajatellen eräs keino rajoittaa kohtuuttoman suurien eläkkeiden muodostumista.