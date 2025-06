Minja Koskela kutsuu Orpoa ”hampurilaismannekiiniksi” ja puhuu kokoomuksen ”vaalirahasumuroinnista”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi perustuslakivaliokunnan enemmistön esittämää vaalirahoituksen ilmoitusrajojen nostamista, joka hänen mukaansa heikentäisi vaalirahoituksen avoimuutta. Demokraatti Demokraatti

Vasemmistoliitto vastustaa muutosta.

– Nyt on tullut ilmi, että vaalirahoituksen pimittäminen on ollut kokoomuksen oma tavoite. Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, yksikään asiantuntija ei ole sitä esittänyt. Kokoomuksen vaalirahasumurointi herättää kysymyksen mitä halutaan salata, Koskela lataa tiedotteessaan.

Koskela pitää kestämättömänä sitä, että jatkossa jopa lähes 2 000 euron arvoisen lahjoituksen voisi tehdä nimettömänä.

– Samaan aikaan pääministeri Orpo toimii hampurilaismannekiinina Hesburgerille, jonka perustaja on rahoittanut merkittävillä summilla hänen eduskuntavaalikampanjaansa, Koskela viittaa Orpon vierailuun Ukrainassa.

Koskelan mukaan vaalirahoituksen avoimuutta pitäisi lisätä merkittävästi ja myös kampanjoiden enimmäisbudjeteille asettaa katto.

– Yhdysvallat toimii varoittavana esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun Elon Muskin kaltaiset miljardöörit kahmivat poliittista valtaa itselleen.