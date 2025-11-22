Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.11.2025 12:02 ・ Päivitetty: 22.11.2025 12:05

Minja Koskela: Perumme nämä hallituksen leikkaukset – miljonäärit saavat maksaa

Vasemmistoliitto lupaa valtaan päästessään perua hallituksen tekemät keskeiset koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkaukset. Rahat hankitaan muun muassa ökyrikkaiden varallisuutta verottamalla, puheenjohtaja Minja Koskela lupaa.

Demokraatti

Vasemmistoliiton puoluekokoukselle lauantaina linjapuheensa esittänyt Koskela sanoo näitä toimia inhimillisiksi ja välttämättömiksi, etenkin valtion velkaantumisen taittamiseksi.

Koskela syyttää hallituksen pääpuolueita kokoomusta ja perussuomalaisia vaalilupaustensa pettämisestä ja pienituloisten kansalaisten kurjistamisesta.

– Miljonääreille annetaan lisää etuja samalla kun köyhimmissä perheissä joudutaan valitsemaan lääkkeiden ja lämpimän aterian välillä. Suuryrityksille annetaan verohelpotuksia samalla kun vanhuksilta ja vammaisilta leikataan, Koskela listaa.

Koskela sanoo hallituksen vieraantuneen ihmisten arjesta. Sotepalveluiden, koulutuksen ja ilmastotyön leikkaukset kasvattavat väistämättä hyvinvointiyhteiskunnan korjausvelkaa.

VASEMMISTOLIITTO palauttaisi muun muassa hallituksen poistaman aikuiskoulutustuen, työttömyysturvan suojaosan sekä ay-liikkeen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Tulopuolella puolue ottaisi käyttöön niin sanotun miljonääriveron.

Vasemmistoliitto on aiemminkin ajanut tätä veromuotoa, joka osuisi yli miljoona euroa ylittäviin varallisuuksiin. Asuntoa ei tähän omaisuusmäärään laskettaisi.

Koskela on tänä syksynä arvioinut, että noin puolen prosenttiyksikön suuruinen varallisuusvero toisi valtion kassaan miljardi euroa vuodessa.

