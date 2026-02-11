Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.2.2026 08:50 ・ Päivitetty: 11.2.2026 08:50

Minja Koskela rökittää Kaisa Juusoa: ”Leikkausfarssi”

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi.

Demokraatti

Demokraatti

Työryhmän mukaan sen ehdotuksilla voitaisiin saavuttaa noin 50 miljoonan euron välittömät säästät.

Lisäksi työryhmälle oli asetettu alatyöryhmä, joka valmisteli ehdotuksen sosiaalihuollon työllistymistä edistävien palvelujen uudistamiseksi.

Alatyöryhmän ehdotusten mukainen säästö olisi hyvinvointialueille 12-15 miljoonaa euroa ja sosiaaliturvaan 12 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) epäonnistuneen sosiaalihuoltoa koskevien säästölinjauksien valmistelussa.

– Ministeri Juuso kertoi lähes kaksi vuotta sitten sosiaalihuollon säästölinjauksien tulleen hänelle “yllätyksenä”, eikä hän ole onnistunut edelleenkään selventämään tilannetta. Työryhmän linjaukset osoittavat, että 100 miljoonan säästöt eivät ole mahdollisia heikentämättä palveluita ja vaarantamatta asiakkaiden yhdenvertaisuutta, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Koskelan mielestä hallitus käy jälleen lasten ja vanhusten kimppuun, kun sen pitää löytää rahoitus suuryrityksien ja rikkaiden massiivisille veronalennuksille.

– Samalla leikkausfarssi osoittaa hallituksen ja vastuuministeri Juuson kyvyttömyyden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.2.2026
Stubb maailmanpolitiikan ruuhkavuodesta: Rauhallisempi olo minulla nyt on kuin pääministerinä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
10.2.2026
Professori: Stalinin suomalaisuhrit ansaitsevat fyysisen muistomerkin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.2.2026
Arvio: Näin yritysjätit liittoutuivat sotateollisuuden kanssa – uutuusteos ei kaihda moraalisia kysymyksiä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU