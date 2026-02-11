Politiikka
11.2.2026 08:50 ・ Päivitetty: 11.2.2026 08:50
Minja Koskela rökittää Kaisa Juusoa: ”Leikkausfarssi”
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi.
Työryhmän mukaan sen ehdotuksilla voitaisiin saavuttaa noin 50 miljoonan euron välittömät säästät.
Lisäksi työryhmälle oli asetettu alatyöryhmä, joka valmisteli ehdotuksen sosiaalihuollon työllistymistä edistävien palvelujen uudistamiseksi.
Alatyöryhmän ehdotusten mukainen säästö olisi hyvinvointialueille 12-15 miljoonaa euroa ja sosiaaliturvaan 12 miljoonaa euroa.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) epäonnistuneen sosiaalihuoltoa koskevien säästölinjauksien valmistelussa.
– Ministeri Juuso kertoi lähes kaksi vuotta sitten sosiaalihuollon säästölinjauksien tulleen hänelle “yllätyksenä”, eikä hän ole onnistunut edelleenkään selventämään tilannetta. Työryhmän linjaukset osoittavat, että 100 miljoonan säästöt eivät ole mahdollisia heikentämättä palveluita ja vaarantamatta asiakkaiden yhdenvertaisuutta, Koskela sanoo tiedotteessaan.
Koskelan mielestä hallitus käy jälleen lasten ja vanhusten kimppuun, kun sen pitää löytää rahoitus suuryrityksien ja rikkaiden massiivisille veronalennuksille.
– Samalla leikkausfarssi osoittaa hallituksen ja vastuuministeri Juuson kyvyttömyyden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.