Minja Koskela selventää kohuttua näkemystään – varoittaa moraalipaniikista

– Meiltä puuttuu keskustelu sosiaaliturvasta osana suomalaista yhteiskuntaa ja sen myötä ymmärrys sosiaaliturvasta hyvinvointivaltion peruspilarina, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Koskela vastasi ainoana puoluejohtajana Helsingin Sanomien kunta- ja aluevaalitentissä, että terveen henkilön on oikeudenmukaista elää sosiaaliturvan varassa. Hän huomauttaa, että sosiaaliturvaa tarvitsevat muun muassa useat osa-aikatyötä tekevät, jotka eivät halustaan huolimatta saa kokoaikatyötä.

Tulevalta sosiaaliturvauudistukselta Koskela kaipaa askelia kohti perustuloa.

– Hallituksen politiikka on syventänyt tukien käyttämisen tarvetta, kun esimerkiksi toimeentulotuen saajien määrä kasvaa. Terveiden ihmisten sosiaaliturvan varassa elämisen puolustaminen on sen puolustamista, että jokaisella on säälliset elämisen olosuhteet silloinkin, kun palkka ei riitä tai töitä ei ole tarpeeksi. Tällainen tilanne on esimerkiksi monella palvelualan työntekijällä, jotka nostavat aivan syystä asumistukea.