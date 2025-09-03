Politiikka
3.9.2025 10:21 ・ Päivitetty: 3.9.2025 10:21
Minja Koskela syyttää hallitusta ”kaikkien aikojen huijauksesta”
Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus romahduttaa päätöksillään kohtuuhintaisen asuntotuotannon.
Hallitus linjasi alkuviikon budjettiriihessään, että se jaksottaa korkotukilainojen myöntämisvaltuuksia siten, että lainavaltuudet laskevat tämän vuoden 1,75 miljardista ensi vuonna 1,135 miljardiin ja vuonna 2027 500 miljoonaan.
Koskela katsoo hallituksen johtavan kansalaisia harhaan puhumalla rakennusalan vauhdittamisesta.
– Oikeistohallituksen “tukipaketti” rakennusalalle on kaikkien aikojen huijaus. Uudet päätökset korkotukilainoista tulevat johtamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon romahtamiseen jo ensi vuonna, ja vuonna 2027 korkotukilainavaltuuksia olisi enää murto-osa nykyisestä tasosta, Koskela sanoo tiedotteessaan.
KOSKELA huomauttaa, että “rakennusalan vauhdittamiseksi” kutsutut toimet yhdessä aiempien päätöksien kanssa tarkoittavat kohtuuhintaisen asuntotuotannon alasajamista.
– Hallituksen epäonnistunut politiikka on johtanut massatyöttömyyteen ja kääntänyt asunnottomuuden Suomessa kasvuun ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Tästä huolimatta mitään korjausliikettä ei tehdä vaan rakennusalan ahdinkoa syvennetään entisestään.
Aikaisemmin Orpon hallitus on leikannut rajusti asumistukea, lopettanut asumisoikeusasuntojen rakentamisen ja heikentänyt erityisryhmien investointiavustusta. Koskelan mukaan budjettiriihen päätökset ovat jatkumoa samalle politiikalle.
– Oikeistohallitus näyttää johdonmukaisesti romuttavan Suomen 2000-luvun linjaa asunnottomuuden torjunnan mallimaana. Samalla kun rikkaita palkitaan miljardiluokan veronalennuksilla, yhä useampi suomalainen joutuu kodittomaksi.
