Minja Koskela: Velkajarrutyöryhmä ei päätä seuraavaan hallitukseen pääsystä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii velkasopuun suostuneita puolueita kertomaan miten ne aikovat saada kasaan parlamentaarisessa ryhmässä sovitut sopeutusmiljardit. Simo Alastalo Demokraatti

Vasemmistoliitto jätti perjantain kokouksessa eriävän mielipiteen velkajarruryhmän väliraporttiin ja jättäytyi näin ainoana puolueena jo toistamiseen sovun ulkopuolelle.

– EU-säännöstä johdettava luku sopeutustavoitteeksi on 7-8 miljardia. Raportin luvussa kaksi on poliittisesti päätetty 8-11 miljardia. Tässä on yli vuosi vaaleihin ja miljardit ovat eläneet viikkojen sisällä, mutta puolueet, jotka eivät jättäneet eriävää ovat nyt varmasti valmiit kertomaan, mistä 8-11 miljardia saadaan kasaan, Koskela viestittää Demokraatille.

Velkajarruryhmässä vasemmistoliittoa edustanut Hanna Sarkkinen perusteli eriävää mielipidettä tulevan hallituksen liikkumavaralla.

– Näemme tarpeettomana sitoa seuraavan hallituksen käsiä talouspolitiikan toteuttamisessa. Kulloisellakin hallituksella pitää olla liikkumavaraa tehdä politiikkaa, joka ottaa huomioon sekä talouden että yhteiskunnan kantokyvyn, Sarkkinen sanoo tiedotteessaan.

PUOLUEIDEN velkajarrusitoumus on poliittisessa keskustelussa liitetty myös tuleviin hallitusneuvotteluihin. Koskela ei yhteyttä allekirjoita.

– Mitä tulee hallitusneuvottelupelaamiseen, niin hallitukseen menosta ei olla aikaisemmin päätetty eikä päätetä tulevaisuudessakaan parlamentaarisissa työryhmissä, eivätkä työryhmät päätä seuraavan hallituksen finanssipolitiikasta. Jos demokraattinen järjestelmämme on tämän työryhmän myötä muuttunut, niin se on äärimmäisen huolestuttavaa. Lisää aiheesta ”Pidän tätä jopa hieman naurettavana viestintäoperaationa” – Joona Räsäsen syyttää vasemmistoliittoa tiedon pimittämisestä

Sarkkinen huomauttaa tiedotteessaan rahoitusasematavoitelaskelmien ja niistä johdettavien miljardien muuttuneet moneen kertaan, jopa viikkojen sisällä.

– Vasemmistoliitto jakaa tavoitteen julkisen talouden vahvistamisesta ja velkasuhteen kääntämisestä laskuun. Näemme kuitenkin ongelmallisena, että seuraavan vaalikauden rahoitusasematavoitteesta ja sopeutusmiljardeista linjataan jo tässä vaiheessa, Sarkkinen sanoo.