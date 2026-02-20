Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

20.2.2026 11:12 ・ Päivitetty: 20.2.2026 11:17

”Pidän tätä jopa hieman naurettavana viestintäoperaationa” – Joona Räsäsen syyttää vasemmistoliittoa tiedon pimittämisestä

MIKKO STIG / LEHTIKUVA / STR
SDP:n Joona Räsänen eduskunnan suullisella kyselytunnilla 12. helmikuuta.

SDP:tä parlamentaarisessa velkajarruryhmässä edustava Joona Räsänen katsoo vasemmistoliiton jättäytyneen ulos puolueiden velkasovusta viestinnällisistä syistä.

Simo Alastalo

Demokraatti

Vasemmistoliittoa edustava Hanna Sarkkinen jätti ryhmän väliraporttiin ainoana eriävän mielipiteen. Sarkkisen mukaan vasemmistoliitto pitää tarpeettomana sitoa seuraavan hallituksen käsiä talouspolitiikan toteuttamisessa.

– Kulloisellakin hallituksella pitää olla liikkumavaraa tehdä politiikkaa, joka ottaa huomioon sekä talouden että yhteiskunnan kantokyvyn, Sarkkinen totesi.

Velkajarrusovussa alijäämätavoitteen haarukka vuodelle 2031 oli -2-2,5% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vasemmistoliitto on sitoutunut EU:n finanssipoliittisista säännöistä tulevaan lukuun, joka on -2,6%. Eroa parlamentaarisen ryhmän kantaan on siis 0,1 prosenttiyksikköä.

Euroiksi muutettuna ryhmän sopu tarkoittaisi tämänhetkisten talouslukujen valossa 8-11 miljardin sopeutuksia vuoteen 2031 mennessä. Vasemmistoliiton -2,6% olisi euroina 8,3 miljardia, joten se käytännössä mahtuisi velkajarruryhmän haarukkaan.

VASEMMISTOLIITON linjalla päädytään Räsäsen mukaan siis samaan lopputulokseen kuin mihin muut ovat parlamentaarisessa työryhmässä päätyneet.

– Vasemmistoliitto ei näytä olevan tästä loppusaldosta eri mieltä mutta he eivät näemmä uskalla kertoa sitä äänestäjilleen ennen vaaleja, Joona Räsänen kommentoi Demokraatille.

Räsänen pitää hyvänä, että vasemmistoliitto näyttää jakavan muiden puolueiden kanssa saman tavoitteen, vaikka he eivät sopuun nyt suostuneetkaan.

– Tämä on enemmän tällainen viestinnällinen operaatio heiltä. Pidän tätä jopa hieman naurettavana viestintäoperaationa. Meillä SDP:ssä on ollut se linja, että nämä asiat kannattaa äänestäjille kertoa ennen vaaleja. Vasemmistoliiton linja näyttää olevan, että yritetään piilotella näitä sinne vaalien jälkeiseen aikaan.

