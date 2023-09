Missä rysähtää ensimmäisenä? – SAK:n liitoilta tänään tietoa työtaisteluista

Tänään on luvassa lisätietoa SAK:n ja sen ammattiliittojen järjestöllisistä työtaistelutoimista, joiden on määrä alkaa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SAK julkaisee Liittotoimet-sivullaan listauksen toimista sitä mukaa, kun ammattiliitot niistä ilmoittavat. Pistemäisesti toteutettavia protesteja on odotettavissa kolmen viikon ajan kolmena päivänä viikossa eri puolilla Suomea.

Luvassa on ulosmarsseja ja erilaisia mielenilmauksia. Työtaistelutoimet on SAK:n mukaan kuitenkin rajattu tavalla, joka mahdollistaa hätätyön, eivätkä ne vaaranna omaisuutta tai henkeä ja terveyttä.

SAK KERTOI poliittisen työtaistelun aloittamisesta eilen. Toimilla vastustetaan hallituksen kaavailemia sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämäheikennyksiä.

- Tavoitteenamme on saada hätähuudollemme mahdollisimman paljon näkyvyyttä mahdollisimman pienellä haitalla yhteiskunnalle, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen kertoi torstaina.

- Toimet porrastetaan niin, että ne eivät pääsääntöisesti tapahdu samana päivänä, samassa paikassa ja samalla alueella.

LIITTOJEN edustajat korostivat, että työtaistelun tavoitteena ei ole hallituksen kaataminen, vaan se, etteivät työelämän ja sosiaaliturvan heikennykset toteudu. Toiveena on, että hallitus lähtee aidosti neuvottelemaan asioista työntekijäliittojen kanssa.

- Jos nämä toimet eivät toimi, niin siinä vaiheessa meidän on mietittävä seuraavaa ruuvinkiristystä. Toivomme, että nämä toimivat, Syvärinen sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi eilen, että on kutsunut työmarkkinajohtajat pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan keskustelemaan ensi keskiviikkona. Hänen mukaansa tarkoitus on käydä läpi hallituksen työmarkkinauudistuksia ja lisäksi puhua muun muassa tulevasta eläkeuudistuksesta, josta on tarkoitus neuvotella kolmikannassa.