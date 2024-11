Mistä Trumpin hallinnon nimitykset kertovat? – tutkijan arvio: uskollisuus ensisijaista, pätevyydestä ei niin väliä

Yhdysvaltain seuraavan presidentin Donald Trumpin hallinnon nimityksissä ensisijaista on henkilön uskollisuus Trumpille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toissijaista on se, onko henkilöllä sellaista työkokemusta ja pätevyyttä, että hän olisi kenenkään muun mielestä hyvä valinta tehtävään, tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista arvioi.

- Ihan ensisijaista on, että nämä ovat Trumpin myötäilijöitä.

Nimittämiset ovat Lindénin mukaan myös palkitsemismekanismi. Esimerkiksi Trumpin terveysministeriksi valitsema Robert F. Kennedy jr. oli ehdolla presidenttikilvassa, mutta jättäytyi siitä itse pois.

- Tiettävästi hän neuvotteli jo siinä vaiheessa Trumpin kanssa siitä, että jos hän jättäytyy pois ja antaa tukensa Trumpille, Kennedy saa palkinnoksi jonkinlaisen roolin hallinnossa, jos Trump voittaa presidentinvaalit.

KENNEDY on tunnettu rokotevastaisuudesta ja salaliittoteorioiden levittämisestä. Tuoreessa lausunnossaan Truth Social -viestipalvelussaan Trump syyttää muun muassa elintarviketeollisuuden ja lääkeyhtiöiden syyllistyneen väärän tiedon levittämiseen kansanterveyteen liittyen.

Hänen mukaansa terveysministeriöllä on merkittävä rooli sen varmistamisessa, että kaikkia suojellaan haitallisilta kemikaaleilta, saasteilta, torjunta-aineilta, farmaseuttisilta tuotteilta sekä elintarvikkeiden lisäaineilta, jotka ovat Trumpin mukaan osaltaan vaikuttaneet valtavaan terveyskriisiin Yhdysvalloissa.

- Herra Kennedy palauttaa nämä virastot kultaisen standardin tieteellisen tutkimuksen perinteisiin ja läpinäkyvyyden majakoiksi, jotta hän voi lopettaa kroonisten sairauksien epidemian ja tehdä Amerikasta jälleen suuren ja terveen, Trump julistaa lausunnossaan.

KOKONAISUUDESSAAN hallinnon nimitykset enteilevät Lindénin mukaan sitä, että uudesta hallinnosta tulee sellainen, joka yrittää vielä paljon sekä innokkaammin että tehokkaammin toteuttaa niitä asioita, joita Trump haluaa saada aikaan presidenttinä ollessaan ja joita hänen tukijansa ja äänestäjänsä haluavat.

Nimitysten nopea tahti kertoo Lindénin mukaan siitä, että Trump ja hänen ympärillään olevat ihmiset, ovat pitäneet vaalivoittoa niin mahdollisena, että on käytetty paljon aikaa ja vaivaa tulevan hallinnon suunnitteluun.

Trumpin henkilövalintojen suhteen mielenkiintoinen tilanne tulee eteen tammikuun alussa, kun uusi kongressi aloittaa työnsä.

- Tuolloin nähdään, millaiseksi Trumpin ja senaatin suhde muodostuu. Se on tällä hetkellä tosi iso kysymysmerkki. Trump on valinnut useita sellaisia henkilöitä, että läheskään kaikki republikaanisenaattorit eivät pidä näitä valintoja onnistuneina, Lindén sanoo.

SENAATIN pitää vahvistaa kaikki Trumpin valinnat. Lindén ei osaa vielä tässä vaiheessa arvioida, miten tässä käy. Senaatti voi joko osoittaa täydellistä uskollisuutta Trumpille, jolloin nimitykset menevät läpi senaatissa siitä huolimatta, että osa senaattoreista pitää niitä huonoina ideoina.

- Tai sitten me näemme skismaa Trumpin ja senaatin välillä siitä, että osa nimityksistä ei menekään läpi.

Tällainen olisi Lindénin mukaan senaatille kunniaksi, koska sen työhön pitäisi kuulua se, että se on vallan kolmijaossa itsenäinen vallankäyttäjä eikä mikään presidentin kumileimasin.

- Senaattoreiden työhön pitäisi kuulua se, että he arvioivat kriittisesti myös henkilöitä, joita presidentti haluaa nimittää, ja tarvittaessa voivat torpata osan. Demokratian kannalta on hyvä asia, jos he eivät vaan kaikkea niele purematta. Mutta siitä taas voi seurata se, että Trump ryhtyy vielä aggressiivisemmin miettimään, miten kiertää senaattia erilaisissa asioissa.

AINAKAAN kaikki Trumpin nimitykset eivät ole läpihuutojuttu senaatissa. Erityisesti oikeusministeri Matt Gaetzin nimityksen vahvistaminen saattaa olla liipaisimella.

- En lähtisi siitä oletuksesta, että häntä välttämättä senaatti vahvistaa, Lindén sanoo.

Gaetz on sanonut haluavansa lakkauttaa koko oikeusministeriön, ja häntä itseään on epäilty muun muassa alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Gaetz on kiistänyt epäilyt.

- Häneen on kohdistunut tutkintoja, joista hän mahdollisesti kantaa kaunoja oikeusministeriölle. Minulla on epäilys, että Trump valitsi hänet juuri sen takia, koska Trump itse kantaa kaunaa ja kokee oikeusministeriön epäoikeudenmukaisesti jahdanneen häntä poliittisin perustein. Epäilen Trumpin ajattelevan, että Gaetz ymmärtää häntä ja kokee samalla lailla, että oikeusministeriö on ajojahtilaitos.

MILJARDÖÖRI Elon Muskin ja liikemies Vivek Ramaswamyn Trump valitsi johtamaan yhdessä uutta tehokkaan hallinnon toimielintä.

- Trumpin Muskille kaavailema rooli ei ole ihan niin vaikutusvaltainen kuin äkkiseltään luulisi. Tai tässä vaiheessa ei ole selvää, minkälaiseksi se muotoutuu, Lindén sanoo.

Muskille ja Ramaswamylle suunniteltu toimielin ei ole valtion virasto, vaikka sitä sellaiseksi kutsutaan, ja perinteisesti tällaisen toimielimen tehtävänä olisi Lindénin mukaan laatia selvityksiä ja suosituksia, mutta lopullisen päätöksen tekisi asioissa kongressi.

- En oikein näe, että hänelle riittäisi ja kelpaisi sellainen rooli, jos heidän virastonsa muodostuu konsulttitoimistoksi, joka vain sanoo jotain ja sitten se voidaan sivuuttaa.

- Jos se jää neuvoa-antavaksi konsulttitoimistoksi, niin minusta tuntuu, että Musk on varmaan aika tyytymätön.

