Mitä EU-asetus politiikkamainonnan säätelystä tarkoittaa – ja saisiko sitä järkeistää kansallisin keinoin?

Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa yksimielisesti täydentävää kansallista lainsäädäntöä EU-asetukselle poliittisesta mainonnasta. Vielä pitäisi tietää, mitä viime kuussa voimaan tulleesta asetuksesta käytännössä seuraa niin mainostajille kuin mediallekin. Susanna Luikku Demokraatti

Katoavatko esimerkiksi vaalimainokset perinteisestä mediasta?

Asetus on EU:n jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta se edellyttää täydentävien kansallisten säännösten antamista, erityisesti asetuksen noudattamisen valvonnasta.

SDP:n lakivaliokunnan jäsen Juha Viitala sanoo monen asian olevan vielä auki, eikä siksi halunnut kommentoida sitä tarkemmin, kuten eivät muutkaan edustajat.

Muutoksen piti vähentää harhaanjohtavaa poliittista mainontaa ja jopa piilotettujen tekijöiden maksamaa pahantahtoista yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta nykyisessä muodossaan asetus suitsii eniten lainkuuliaisessa perinteisessä mediassa julkaistavia ilmoituksia.

TYÖNANTAJAJÄRJESTÖ Medialiiton uutismedian toimialajohtaja Ismo Huhtanen luonnehti aiemmin asetusta epäonnistuneeksi.

Hän epäili sen vaarantavan jopa demokratiaa, jos ja kun se johtaa poliittisen mainonnan katoamiseen ja vaaliuutisoinnin vähenemiseen kotimaisessa mediassa.

Myös oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston erityisasiantuntija Sami Demirba kommentoi asetuksen sisältävän ylisääntelyn vaaran. Vaikka demokratiaan liittyviin uhkiin on tarve reagoida, hallinnollisen taakan pitäisi pysyä käsiteltävissä mitoissa.

Suurin osa mainonta-asetuksen valvonnasta tulee kuulumaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV), joka saa valtuudet määrätä myös rangaistuksia mainossääntöjen rikkomisesta.

Lakivaliokunta korostaa lausunnossaan seuraamusmaksujen oikeasuhtaisuutta ja viimesijaista luonnetta. Sen mukaan myös sääntelyn vaikutuksia ja toimivuutta tulee seurata tarkoin, jotta asetuksella ja järjestelmällä ei luoda poliittisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta ongelmallista pelotevaikutusta.

PERIAATTEESSA EU-asetuksen tarkoitus on hyvä ja ymmärrettävä: sillä halutaan suitsia verkon hybridivaikuttamista ja disinformaatiota. jonka levittäminen on käynyt muun muassa tekoälyn vuoksi entistä helpommaksi.

Molempia esiintyy pääasiassa somejättien alustoilla ja sovelluksissa. Meta, Google ja Microsoft ilmoittivat jo lopettavansa kaiken poliittisen mainonnan asetuksen vuoksi.

Asetus edellyttää, että julkaistavien poliittisten mainosten yhteydessä kerrotaan selkeästi mainoksen maksaja, mainoksen tarkoitus, kampanjaan käytetään rahasumma ja se, ja kenelle se on kohdistettu. Tiedot on myöhemmin ilmoitettava myös uuteen EU-rekisteriin sekä säilytettävä seitsemän vuoden ajan koneella luettavassa sähköisessä muodossa.

Teknisen sääntelyn pelätään käyvän liian raskaaksi ja kalliiksi journalistisille medioille, etenkin pienemmille paikallislehdille, joissa valtaosa esimerkiksi kuntavaalien mainonnasta on julkaistu.

Journalistiliiton kanta on, että poliittisen mainonnan läpinäkyvyyden lisääminen on sinänsä tärkeä asia, mutta sen sisältämiä riskejä etenkin pienemmille mediayrityksille on vaikea ennakkoon arvioida.

– Maininta siitä, että kansallista liikkumavaraa käytetään median toimintavapauksia suojaavalla tavalla, on tervetullut, kommentoi Journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntija Salla Nazarenko liiton lausunnossa.