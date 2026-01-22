Mitä Grönlannista oikeasti sovittiin – Suomellekin tulee rooli alueella

Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan hän ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eivät keskustelleet keskiviikkona Grönlannin mahdollisesta siirtymisestä Yhdysvaltojen hallintaan. Trump oli sitä ennen vakuuttanut saaneensa kaiken haluamansa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rutte kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa.

Rutten mukaan hän ja Trump keskustelivat Trumpin vision toteuttamisesta Grönlannin sekä koko arktisen alueen turvaamiseksi.

Trump on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä.

Rutte ja Trump tapasivat keskiviikkona Davosissa. Tapaamisen jälkeen Trump kertoi Truth Social -palvelussaan heidän sopineen alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen kiistassaan. Hän perui myös aiemmat tulliuhkauksensa EU-maille.

PUOLUSTUSLIITON tiedottaja Allison Hart kertoi myöhään keskiviikkona, että ratkaisumalli keskittyy arktisen alueen turvallisuuden varmistamiseen liittolaisten ”kollektiivisten toimien” kautta.

Hart tarkensi, että etenkin seitsemän arktisen alueen Nato-maata – myös Suomi – olisi näissä toimissa mukana. Arktisella alueella olevia Nato-maita ovat kaikkien pohjoismaiden lisäksi Kanada ja Yhdysvallat.

Tiedottajan mukaan Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut jatkuvat vastedeskin. Niiden tavoitteena on varmistaa, etteivät Venäjä ja Kiina saa taloudellista tai sotilaallista jalansijaa Grönlannissa.

KESKIVIIKKONA Trump kommentoi kaavailtua ratkaisumallia myös suoraan toimittajille Rutten tapaamisen jälkeen. Trumpin mukaan kaavaillussa sopimuksessa Yhdysvallat saa ”kaiken haluamansa” ja sopimus olisi voimassa ”ikuisesti”.

Trumpilta kysyttiin, saako Yhdysvallat Grönlannin hallinnan kaavaillussa sopimuksessa.

- Se on lopullinen pitkän aikavälin suunnitelma, Trump vastasi.

Trumpin mukaan kaavailtu sopimus asettaa kaikki hyvään asemaan, etenkin turvallisuuden ja Grönlannin mineraalivarojen osalta.

Tanskan parlamentissa istuva grönlantilaisedustaja Aaja Chemnitz tyrmäsi heti ajatuksen siitä, että Nato voisi neuvotella Grönlannin ohi saaren mineraalivarojen käytöstä.

- Natolla ei ole mitään valtuuksia neuvotella meidän puolestamme, hän kirjoitti Facebook-viestissään.

Keskiviikkona Davosissa pitämässään puheessa Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa. Aiemmin Trump oli vihjaillut voimankäytöstä.

YHDYSVALTALAISLEHTI New York Timesin haastattelemien viranomaislähteiden mukaan usean Nato-maan sotilasjohto oli keskustellut Brysselissä keskiviikkona Grönlannin alueellisesta kompromissista.

Lähteiden mukaan keskusteluissa oli ollut, että Yhdysvallat saisi pieniä alueita Grönlannista sotilastukikohtia varten. Viranomaislähteiden mukaan kaavailtu suunnitelma olisi vastaavanlainen kuin Kyproksella, jossa Britannian sotilastukikohdat ovat Britanniaan kuuluvia maa-alueita.

Viranomaislähteet kertoivat Rutten ajaneen tällä viikolla kyseistä kompromissia. Lehden lähteet eivät osanneet kuitenkaan sanoa, oliko Trumpin keskiviikkoiltana mainitsemaan alustavaan ratkaisumalliin sisältynyt näitä suunnitelmia.