Mitä ihmettä tapahtuu? – SDP lähettänyt aamulla jo noin 20 tiedotetta samasta aiheesta

SDP:n kansanedustajat ovat lähettäneet aamulla jo reilu parikymmentä tiedotetta samasta aiheesta.

Aihe on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli, jota SDP:n kansanedustajat vastustavat tiedotteisssaan joukolla.

Toisen tiedotteen 10 minuuttia ensimmäisenä tulleen kansanedustaja Seppo Eskelisen (sd.) tiedotteen jälkeen lähetti kello 8.40 SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Tuppurainen kirjoittaa tiedotteessaan, että hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka murentaa palkkatasa-arvoa suomalaisilla työmarkkinoilla.

– Tällä esityksellä Orpon hallitus haluaa nimenomaan estää esimerkiksi hoitajia ja opettajia parantamasta omaa palkkakehitystään tulevaisuudessa. Se on tämän palkkakuoppalain nimenomainen tarkoitus, Tuppurainen väittää.

– SDPn viesti on selvä: hallituksen on vedettävä palkkakuoppalaki pois ja sitouduttava palkkatasa-arvon edistämiseen. Sen on lopetettava työmarkkinakaaoksen lietsominen. Hallituksen on vihdoin ryhdyttävä arvostamaan suomalaista työntekijää, sillä he rakentavat tämän maan menestyksen, hän jatkaa.

SDP jätti tällä viikolla yhdessä koko opposition kanssa hallitukselle välikysymyksen palkkatasa-arvosta. Välikysymyskeskustelu käydään ensi tiistaina.

SDP:n tiedotteita on saapunut tänä aamuna noin 10 minuutin välein ja määrä alkaa lähestyä jo 20:tä.

Demokraatti soitti aamulla SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäkansliaan ja kysyi, mistä on kyse.

Ryhmäkansliasta kerrottiin, että tiedotteita tulee tänä aamuna laajasti kansanedustajilta ja kello 12 mennessä kaikki tiedotteet on lähetetty.

Ryhmäkansliasta artikuloidaan, että hallituksen esitys työmarkkinamallista on herättänyt SDP:n eduskuntaryhmässä paljon keskustelua ja se koetaan epäoikeudenmukaiseksi ja vääräksi. Hallituksen esitys nähdään “jatkumoksi työmarkkinakaaoksen hämmentämisessä”. Ryhmä haluaa, että laki vedetään pois ja tiedotteissa kerrotaan näkemykset siitä, minkä hankkeessa nähdään olevan pielessä.

Tiedotteet on julkaistu ja ne on katsottavissa myös SDP:n verkkosivuilla.

Uutista korjattu kello 13.25. Ensimmäisen tiedotteen lähetti Seppo Eskelinen eikä Tytti Tuppurainen.