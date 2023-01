Mitä on reilu työelämä työntekijän näkökulmasta? – tästäkin eduskuntavaaleissa on kyse

Reiluus työelämässä on työelämän oikeudenmukaisuutta, palkkauksen tasa-arvoisuutta ja muiden työehtojen lisäksi työssä jaksamisen tukemista. Jari Kivimäki JHL:n pääluottamusmies, Seinäjoki

Mitä reilu työelämä on työntekijän näkökulmasta? Töihin on voitava mennä luottavaisin mielin ja työpaikan on oltava terveellinen ja turvallinen. Työpaikalla on noudatettava lakeja ja työehtosopimuksia ja työntekijälle on maksettava sopimusten mukaista palkkaa. Tässä ajassa meidän on edelleen huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana, vaikka jatkuva muutos työelämässä on haaste meille kaikille.

Tiedämme, että työ lisää yhteiskuntamme hyvinvointia ja takaa tekijälleen paremman toimeentulon. Reilussa työpaikassa on mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Työelämän laatu ja työhyvinvointi tulevat nousemaan yhä tärkeämmiksi tavoitteiksi kilpailtaessa ammattitaitoisesta työvoimasta.

On reilua, että työstä maksetaan työn vaativuuden mukaista palkkaa ja työstä maksettavalla palkalla tulee toimeen. Tällä hetkellä monen suomalaisen suurin huoli on, miten rahat riittävät arjen elämän kustannuksiin. Hintojen nousun kova vauhti, esimerkiksi sähkön hinta, tekee monien elämästä entistä haasteellisempaa, eikä helpotusta ole ainakaan ostovoiman suhteen vielä näkyvissä.

TYÖELÄMÄN pelisäännöt ovat yhä keskeisempiä asioita tulevan kevään eduskuntavaaleissa. Työehtosopimusten yleissitovuuden uudelleenmäärittely, luottamusmiesten aseman vahvistaminen ja tasapuolinen paikallinen sopiminen ovat asioita, joita on mahdollisuus kehittää lainsäädöllisin keinoin.

Aikaisemmin työeläkejärjestelmästä, työlainsäädännöstä ja sosiaaliturvasta sovittiin yhteisesti kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan kesken. Kun työnantajapuoli vetäytyi pois tästä päätöksentekomallista ovat asetelmat muuttuneet.

Tulevissa eduskuntavaaleissa kannattaa äänestää reilun työelämän puolesta. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka sinun asioistasi on päättämässä.

