”Mitä pahaa opettajat ovat Pyhäjärvellä tehneet?” – kaupunki pitää kiinni lomauttamisaikeistaan

Opetusalan ammattijärjestö OAJ vaatii Pyhäjärven kaupunkia perumaan täksi vuodeksi suunnitellut opetushenkilöstön lomautukset. Se on järjestön mukaan ainoa kunta, joka aikoo lomauttaa.

Kaupungin tilinpäätös oli yli 400 000 euroa plussalla, kun budjetin mukaan sen ennakoitiin jäävän 3,1 miljoonaa euroa miinukselle. Lomautuksille ei OAJ:n mielestä voi olla enää taloudellisia perusteita.

Pyhäjärvi on ilmoittanut pitävänsä kiinni päätöksestään lomauttaa opettajat tänä vuonna kymmeneksi päiväksi. OAJ:n mukaan se on kieltäytynyt neuvottelemasta tilanteesta uudelleen, vaikka työntekijäjärjestöt ovat pyytäneet uusia neuvotteluja.

Yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna lähes 200 kunnassa. Viime syksynä OAJ:n jäseniä lomautettiin silti vain noin 20 kunnassa.

OAJ pitää Pyhäjärven lomautussuunnitelmaa äärimmäisen epäoikeudenmukaisena. Kaupunki aikoo sijoittaa sen mukaan opettajien lomautusjaksot viikonloppujen yhteyteen ja hajauttaa ajallisesti niin, että opettajat menettäisivät 10 päivän palkan saamatta päivärahaa yhdeltäkään lomautuspäivältä.

”Aikomuksena on toteuttaa puhdas palkanalennus.”

– Pyhäjärvellä on aikomus toteuttaa puhdas palkanleikkaus ilman lomauttamiseen kuuluvaa työn tosiasiallista vähenemistä. Sen lisäksi, että lomautuksen taloudelliset hyödyt voi syystä kyseenalaistaa, myös menettelytapa on tökerö. Opettajat ovat kuluneen vuoden aikana joutuneet venymään työssään poikkeuksellisesti. Tässäkö on kaupungin kiitos historiallisen rankasta opetusvuodesta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kysyy.

– Tämä näyttää opettajien kiusaamiselta. Mitä pahaa he ovat Pyhäjärvellä tehneet?

Pyhäjärvi sai viime vuonna ylimääräistä valtionapua kevään 2020 etäopetusjakson aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen. OAJ:n mukaan näillä näkymin ylimääräinen koronatuki peritään siltä takaisin.

– Tämäkään ei näytä pysäyttävän Pyhäjärven päättäjiä, mikä on hämmästyttävää näin kuntavaalien edellä. Missä on kuntapäättäjien vastuuntunto? Eikö lomauttamisen asemesta kaupungin pitäisi keskittyä kaikin keinoin lapsille ja nuorille koronasta aiheutuneiden ongelmien paikkaamiseen eikä synnyttää uusia, Luukkainen ihmettelee.

OAJ on Luukkaisen mukaan valmis ryhtymään myös painostustoimiin Pyhäjärven kaupunkia vastaan, jollei se suostu harkitsemaan lomautuspäätöstä uudelleen.