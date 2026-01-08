Miten käy EU:n Mercosur-sopimuksen – Ranska sanoi taas ei

EU-maiden on tarkoitus äänestää perjantaina EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä. Ranska kertoi torstaina, ettei se aio sopimusta hyväksyä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sopimus synnyttäisi toteutuessaan maailman suurimman vapaakauppa-alueen. Mercosur-maihin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.

Sopimusta on valmisteltu 25 vuotta. Neuvottelut EU:n ja Mercosur-blokin välillä valmistuivat virallisesti yli vuosi sitten, joulukuussa 2024.

Sopimuksen solmiminen lykkääntyi viime kuussa Italian ja Ranskan vastustuksen vuoksi. Ne ovat nostaneet esiin erityisesti maatalouteen liittyviä huoliaan. Sittemmin EU-komissio on esitellyt asiassa erilaisia vastaantuloja, kuten muutoksia maatalouden rahoitukseen.

Ranska äänestää silti yhä vapaakauppasopimuksen hyväksymistä vastaan, sanoi torstaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Macronin mukaan äänestyspäätöksen taustalla on Ranskan parlamentin yksimielinen sopimusta vastustanut kanta. Ranskan maataloustuottajat ovat osoittaneet raivoisasti mieltä Mercosuria vastaan jo pitkään.

EU:N MAATALOUSMINISTERIT käsittelivät asiaa keskiviikkona Brysselissä. Kokoukseen osallistunut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoo pitävänsä hyvänä sitä, että komissio on liikahtanut asiassa ja puuttunut esitettyihin huolenaiheisiin.

Hän nosti esiin muun muassa puuttumisen markkinahäiriöihin sekä tuotteisiin, joissa on EU-alueella kiellettyjä torjunta-ainejäämiä.

Essayah ennakoi, että Italia tulee tällä kertaa kannattamaan sopimusta. Keskiviikkona Italian ulkoministeri Antonio Tajani jo kiitteli sopimuksen tuottamia valtavia hyötyjä. Jos Italia kääntyy sopimuksen kannalle, se todennäköisesti takaisi riittävän enemmistön Ranskan ja esimerkiksi Puolan vastustuksesta huolimatta.

- Oma veikkaukseni on, että se olisi menossa läpi. Mutta koskaan ei voi olla varma, ennen kuin näkee loppupelin, mitä siellä tapahtuu, Essayah arvioi STT:lle.

- Onhan siinä komission puheenjohtajankin puolelta aika paljon poliittista arvovaltaa pelissä tämän sopimuksen suhteen.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen matkustanee Brasiliaan allekirjoittamaan sopimus hyvin pian jäsenmaiden hyväksynnän jälkeen, mahdollisesti jo maanantaina.

ELINKEINOELÄMÄN keskusliitossa (EK) sopimusta odotetaan positiivisin mielin. Johtaja Timo Vuori sanoo, että sopimuksella olisi paljon myönteisiä vaikutuksia paitsi EU:n ja Suomen talouden myös suurvaltapolitiikan näkökulmasta.

- Tätä kautta EU mielestäni vahvistaisi asemaansa suurvaltataistelussa: kuka on kenenkin kaveri poliittisesti ja taloudellisesti. Varsinkin kun Yhdysvallat on Latinalaisessa Amerikassa nyt haastanut tiettyjen maiden hallituksia, niin voi olla, että alueen maat sitoutuvat mielellään myös EU:n kanssa kaupassa tiiviimpään yhteistyöhön, hän sanoo STT:lle.

Vuori korostaa, että Suomen viennin osalta Mercosur-alueella on valtavasti potentiaalia. Sinne suuntautuu tällä hetkellä vain alle kaksi prosenttia maamme kokonaisviennistä. Jos sopimus saadaan hyväksyttyä, yli 90 prosenttia tullinimikkeistä vapautuu kokonaan tulleista asteittain 15 vuodessa.

- Käytännössä se lisää meidän mahdollisuuksiamme viedä sinne tuotteita kilpailukykyiseen hintaan, Vuori sanoo.

Hän nostaa mahdollisina vientialoina esiin esimerkiksi kaivosteknologian, ympäristöteknologian, terveysteknologian ja metsäteollisuuden.

Vuori huomauttaa, että sopimuksella olisi myönteisiä vaikutuksia viennin lisäksi myös tuontiin. Mercosur-maista on saatavilla esimerkiksi kaivannaismineraaleja, joilla voitaisiin korvata niiden nykyistä tuontia Kiinasta.

