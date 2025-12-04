Miten turvata ihmisten toimeentulo joka tilanteessa? Tässä yksi malli

Viime päivinä on ollut esillä jälleen kaikenlaisia sosiaaliturvan ja toimeentulon uudistusideoita, jokainen omine puutteineen ja pulmineen. Sini Karjalainen JHL:n aluetoiminnan asiantuntija

Ensin tuli säännöllisesti esiin putkahtava ajatus lainsäädännöllisestä minimipalkasta ja viimeisin oli uutinen hallituksen yleistuesta, joka korvaisi peruspäivärahan ja työmarkkinatuen.

Julkilausutut tavoitteet yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja toisaalta taata edes minimitoimeentulo työssäkäyville ovat sinänsä kannatettavia.

Kumpikaan noista ideoista, kuten ei myöskään vastikkeeton perustulo, ei kuitenkaan ole yhteiskunnallisesti järkevää eikä johda niille asetettuihin tavoitteisiin.

Eri malleja pohtiessa on hyvä pysähtyä muistamaan, miksi sosiaaliturvaa ylipäänsä on. Se on nimensä mukaisesti sosiaalista turvaa. Me yhdessä maksamme ja yhdessä turvaamme sen, että kaikki pidetään mukana, tapahtuipa mitä tahansa.

Että jokaisella olisi tässä yhteiskunnassa aina vähintään välttämättömät resurssit ruokaan, asumiseen ja terveydenhuoltoon.

Myös silloin, jos juuri minulle käy jotain sekä solidaarisuudesta niille, jotka tarvitsevat elämäntilanteensa vuoksi enemmän tukea.

ELÄMÄ ON riskaabelia ja ennalta arvaamatonta hommaa jo lähtökohtaisestikin. Ketä tahansa voi kohdata työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys, vammautuminen. Samoin kaikki, jotka ovat etuoikeutettuja, vääjäämättä vanhenevat.

Vastoinkäymisistä ja elämän haastavissa hetkissä eläviä ihmisiä tulee tukea, ei nöyryyttää ja rangaista.

Toisia voi kohdata myös ilo ja onni, perheellistyminen, koulutuskyky ja -into, yrittäjyyteen hyppäys tai vaikka alan vaihto. Näen, että myös näitä meidän yhteiskuntana kannattaa tukea, luoda kannustimia ja antaa mahdollisuuksia.

Se, millaista uudistusta sosiaaliturvasysteemimme tarvitsee, on SDP:n yleisturvamalli, jossa kenenkään ei tarvitse koskaan joutua tyhjän päälle ja jossa jokainen voi tavoitella parempaa elämää itselle ja muille.

YLEISTURVA uudistaisi Suomen sosiaaliturvaa yksinkertaisemmaksi, nykyistä ennakoitavammaksi ja paremmin ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin sopivaksi.

Siinä säilyisi nykyinen syyperustaisuus eli etuuden saaminen perustuisi johonkin syyhyn: näitä olisivat esimerkiksi opiskelu, vanhemmuus, työttömyys tai sairaus.

Ay-liikkeen jäsenillä olisi edelleen vahva rooli työehtojen, myös palkkojen, neuvottelijana.

Lisäksi se kannustaisi aktiivisuuteen ja kouluttautumiseen varmistaen, että työnteko olisi oikeasti aina kannattavaa, toisin kuin tällä hetkellä, sillä se helpottaisi työtulojen ja etuuksien yhteensovittamista.

Kaikki tämä yhdeltä luukulta ja saman katon alta, ilman väliinputoamista, turhaa byrokratiaa ja nöyryyttämistä.

Toivon, että saamme olla seuraavassa hallituksessa ja toteuttaa tämän uudistuksen.

Kirjoittaja on JHL:n aluetoiminnan asiantuntija Mustasaaresta.