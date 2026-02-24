MLL: Vanhemmat ovat aiempaa stressaantuneempia ja keskusteluvaikeudet lasten kanssa lisääntyivät

Yhä useampi vanhempi kokee uupumusta ja stressiä, ja perheiden arjessa on pitkittyneitä vuorovaikutuksen haasteita, Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) kertoo. Demokraatti Demokraatti

Vanhempainpuhelimeen ja MLL:n digipalveluihin viime vuonna tulleiden yhteenottojen perusteella stressikokemukset tuplaantuivat edellisvuodesta, selviää palveluiden vuosiraportista. Yhteydenottoja oli yhteensä 2337 ja eniten tukea hakivat pienten lasten vanhemmat.

Yhteydenotoissa korostuivat vanhempien uupumus, arjen kuormittavuus ja tukiverkostojen puute. Pienten lasten vanhemmat kertoivat, kuinka väsymys vaikutti omaan tunteidensäätelyyn ja kykyyn kohdata lasta. Usein yhteyttä otettiin tilanteessa, jossa vanhempi oli menettänyt malttinsa.

Yhteydenotoissa nousivat vahvasti esiin perheen sisäiset ihmissuhdehaasteet. Perheissä koettiin ristiriitoja parisuhteessa, vastuiden epätasaista jakautumista ja erimielisyyksiä kasvatuksesta. Keskusteluvaikeudet lapsen kanssa mainittiin kaksi kertaa useammin kuin edellisvuonna. Vaikeuksien taustalla saattoi olla esimerkiksi koulukiusaamista, päihdekokeiluja tai vaikeuksia pelaamisen rajaamisessa.

Lähes joka viidennessä yhteydenotossa käsiteltiin lapsen tai nuoren mielenterveysongelmia, kuten ahdistusta, voimakkaita pelkoja tai itsetuhoisuutta.

Vanhemmat kokivat usein, ettei apua saa riittävän nopeasti tai että eri alojen ammattilaiset eivät ota heidän huoliaan vakavasti. Osa vanhemmista kertoi kokeneensa syyttelyä tai epäasiallista käytöstä. Luottamuspula ammattilaisiin vaikeutti tuen hakemista.

MLL:n mukaan yhteydenottojen perusteella myös vanhempien vakavat psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet. Yhä useammin palveluihin otti yhteyttä akuutisti huonovointiset vanhemmat.

Myös vanhempien jaksamiseen vaikuttavat talousvaikeudet nousivat aiempaa useammin esiin. Perheet hakivat aineellista tukea arjen kuluihin, kuten lasten harrastusmaksuihin, vaatehankintoihin tai joulun järjestämiseen. Myös huolet nuorten päihteidenkäytöstä lisääntyivät hieman.