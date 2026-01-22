MM-kausi alkaa: Juho Hänninen paljon vartijana Toyotan ralli-imperiumissa – Ogier hakee jo 10. mestaruutta

Toyotan päätestikuljettaja, 44-vuotias Juho Hänninen kertoo levollisesti roolistaan japanilaistiimissä, vain hetki ennen tositoimia MM-rallikauden avauksessa Ranskan Gapissa. Pertti Knuuttila

On 94. Monte-Carlo rallin aika ja jaossa on 48. rallin maailmanmestaruus.

– Nyt on edessä asvalttiralli ja etuautot sallittuja – täällä ollaan tässä roolissa. Tarkastetaan nuotit Takamoto Katsutalle yhdessä Janni Hussin kanssa.

– Työnkuvani kattaa nämä etuautotyöt, testaamista ja nuorten kuljettajien koulutus- ja neuvontatyöt. Kaikki muu aika meneekin näihin. Ja siitä pidän työssäni. Nyt tulee ensi kuussa kymmenen vuotta täyteen yhtäjaksoisesti Toyotalla, selvittää Hänninen työn kuvaansa.

Ja sitä on varmasti helpottanut se, että töitä tehdään työsuhteessa Toyotan tehdastalliin eli Toyota Gazoo Racingin suomalaisen Oy:n kanssa – toisin kuin Hännisen tiedon mukaan kilpailijoilla.

Niissä sopimukset etuautotyöstä ovat suoraan kuljettajan kanssa tehtäviä sopimuksia.

– Nyt sitä tajuaa, kuinka nopeasti aika menee. Ja kyllä yksi selitys on, että on viihtynyt hyvin työssään. Tuntee kaikki, on helppo olla. Työ on mukava: on saanut vastuuta testaamisessa. Työilmapiiri on hyvä, ei politikointia, avoin työyhteisö, tieto jaetaan – sille lasken paljon, avaa alkuperäiseltä ammatiltaan maanviljelijä Hänninen, jonka tilinauhassa lukee ammattina testikuljettaja.

– Luomukauraa kasvatan. Se on terapeuttista. Kiva tehdä muuta, kun tuntuu, että matkapäivien määrä vain lisääntyy jatkuvasti, kertoo punkaharjulainen Hänninen.

Ja tälle kaudelle töitä tehdään myös USA:ssa, Amerikan kansallisessa rallisarjassa.

– Lupasin Jari-Matille (tallipäällikkö Latvala) lähteä yhteen ralliin kartturiksi. Siellä ajetaan Toyota Corollalla. Aika paljon on tullut testikilometrejä silläkin. Sen säädöt ovat aikalailla samanlaiset kuin Yariksessa. Sinne ei viedä, eikä myydä Yariksia, siksi sinne tehtiin Corolla.

– Ehkä yksi, kaksi tai kolme ajetaan – ei montaa. Mutta en tiedä vielä tarkemmin, milloin. Kun tuntuu, että aikataulut elävät. Amerikkalainen Seth Quintero on meidän pääkuljettajamme siinä sarjassa, kertoo Hänninen tulevasta päänavauksesta uudella mantereella.

KAUSI 2026 on ylimenokausi rallin MM-sarjassa. Ensi vuonna säännöt muuttuvat, jotta MM-sarjaan tulisi enemmän automerkkejä ja valmistajia mukaan.

– Tervetullutta, että säännöt muuttuvat. Ainoa iso miinus on lopullisen päätöksen venyminen liian pitkälle. Nyt aikataulu on monille liian kireä kaudelle 2027. Ehkä 2028-29 on enemmän tulijoita.

Toyota ei totisesti jätä mitään arvailuiden varaan. Jo joulun alla se ilmoitti uusien, Hännisen tarkoittamien junnujen kouluttamisen, uuden vuosikurssin nimeämisestä. Tulokkaina rallin korkeakoulun aloittavat japanilainen Hiroya Minowa ja japanilais-uusiseelantilainen Zeal Jones.

– Heidän kanssaan aloitetaan heti lumisilla sorateillä. Ensi viikon lopulla sitten täältä suoraan Rovaniemelle ja Tunturiralliin, jossa työn alla kokonaan aiemmat vuosikurssien junnut Rallikakkosen Yariksilla plus Viron 18-vuotias rallilupaus Jaspar Vaher sekä Relluilla nuoremmat. Sen jälkeen ehdin seuraavan kerran kotiin Punkaharjulle, Hänninen kuvailee tulevaa.

Toyota hallitsi viime kauden suvereenisti MM-sarjaa. Hyundaille lohkesi vain kaksi voittoa. Onko Toyota jo liian ylivoimainen?

– Relevantti kysymys. Loppuvuosi oli aikamoista dominointia. Ehkä uudet säännöt tuovat enemmän tiukkuutta ralleihin, kun mennään lähemmäksi nykyisien Ralli2-autojen rakennetta ja tulee hintakatto, sanoo Hänninen.

– Hyundailta on kerrottu, että töitä tehty paljon. Toivottavasti ovat kilpailukykyisiä. Täällä saadaan varmasti jo osviittaa asiasta. Uutena merkkinä rallikakkosiin tuleva Lancia on varmaan aika hyvä. On varmaan lähellä Citroenia, joka on ollut asvaltilla hyvä täällä. Ja Yohan Rossel on yksi nopeimpia kuljettajia. Pystyvät varmasti ulosmittamaan vauhtia täällä, ennustaa Hänninen.

Viime kaudella uutena sarjan rengasvalmistajana tuli korealainen Hankook.

– Varmaan kaikki ovat adaptoituneet uusiin renkaisiin, tuskin tulee keskustelua lisää niiden ominaisuuksista, testikuljettaja Hänninen jatkaa.

Rengasvalmistaja on jakanut ennakkoon poikkeuksellisen paljon kuvia mutkista, joissa on paljon lunta ja jäätä. Ja nämä nuotituksen jälkeen. Hänninen ei näe näin laajaa pahojen paikkojen merkkaamista liian alleviivaavana.

– Ei mene mielestäni tiedon jakaminen liian pitkälle. Kaikille tulee sama tieto ja helpottaa heitä, joilla ei ole etuautoa. Mutta toisaalta myös tie muuttuu vielä paljon verrattuna noihin kuviin, selvittää Hänninen.

Hännisen uralla tulee tänä vuonna myös täyteen 20 vuotta ralliautoilua.

– Nyt tulee muuten kaksikymmentä täyteen myös ensimmäisistä ulkomaan kisoista ja totisesta kilvanajon aloittamisesta nelivetoisella N-ryhmäläisellä. Luokitellun alusasun poisjättäminen ei harmita, eikä oikein ole käynyt edes mielessäkään näissä oman kilpailu-uran jälkeen tapahtuneissa käänteissä – koska työ on mielekästä ja mukavaa, viittaa kaksi vuosikymmentä sitten Jyväskylässä tapahtuneeseen hylkäykseen ammattitestaaja Hänninen muistoihinsa.

VUODEN 2026 Monten yksi suuri hetki koetaan kun legendaarinen Lancia tekee paluun Ypsilon mallillaan rallin MM-sarjaan.

– Olen luottavainen autoon asvaltilla, se on korkealla. Auto menee kuin go-kart asvaltilla ja sitä on helppo ajaa. Mutta testauksemme ovat vielä kesken lujavauhtisella soralla, lumella ja jäällä. Meillä on tarkoitus ajaa talvitestiralli nastoilla Ruotsissa tai Suomessa vielä talven aikana. Tsekkauslista ongelmista ei ole pitkä, selvittää ranskalainen Rossel luottavaisena uuden kynnyksellä rallin avausillan aattona.

Yksi on selvää aina puheissa Monten lähdön kynnyksellä: puhutaan säästä, rengasvalinnoista ja sataako vettä ja missä se muuttuu lumeksi. Tänään rallin lähdössä Monacossa oli päätettävä jo kello 14 renkaat, joilla ajetaan sitten illan pimetessä kolme ek:ta, joista viimeisin yli kahdeksan tunnin päästä.

– Vaikea tehdä päätöksiä. Voi olla, että varminta on ottaa kaksi nastallista, kaksi nastatonta ja kaksi sliksiä, pähkäili Toyotan tehdaskuljettajan statuksen saanut ruotsalainen Oliver Solberg, joka janoaa lisää menetystä viimekesäisen uskomattoman Tarton MM-rallin näytöstyylisen voiton jälkeen.

Kauden 2026 MM-sarjan suuri kysymys on tekeekö Sébastien Ogier – viimekauden ”yllätysmestari” historiaa ja ajaa 10. maailmanmestaruuteen. Riittääkö paloa ajamiseen?

– Kyllä täytyy sanoa, että nuotituksen aikana mietin, että mitä ihmettä minä täällä teen, tunnusti Ogier kotirallinsa kynnyksellä.

– Mutta kyllä sitä paloa riittää kun täällä kerran olen ja nautin tästä. Ja kuten sanoit, historia on historiaa. Pidän uusista haasteista ja vauhti näyttää riittävän, niin annetaan mennä – kun hyvin menee ja auto istuu käteen, pohti nyt tasoissa mestaruuksien määrässä maanmiehensä Sébastien Loebin kanssa oleva Ogier.

– Mutta onhan se tosi vaikeaa osa-aikaisena kuljettajana vaikeaa ajaa mestaruudesta. Mutta on se mahdollista – kuten viime kausi todisti, jatkoi Ogier arvoituksellisesti, ikään kuin myrskyvaroituksena kilpailijoilleen.