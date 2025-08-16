Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

16.8.2025 08:52 ・ Päivitetty: 16.8.2025 08:52

Mökkikauppa vilkastui: näin paljon mökki keskimäärin maksaa

iStock

Mökkejä on myyty tänä vuonna touko-heinäkuussa lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Myös hinnat ovat nousseet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Liiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan tämä kuvaa sitä, että mökkikauppamäärät ovat nousseet pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa.

Heinäkuussa myytiin yhteensä 560 loma-asuntoa, joista 557 oli käytettyjä ja kolme uusia, käy ilmi liiton hintaseurantapalvelun tiedoista.

Heinäkuussa maakunnista määrällisesti eniten mökkikauppoja tehtiin Varsinais-Suomessa, 60 kappaletta, liitto kertoo. Vähiten mökkikauppoja solmittiin Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, joissa molemmissa tehtiin heinäkuussa seitsemän mökkikauppaa.

HINTATASO loma-asuntojen kaupoissa on kuluneen vuoden aikana noussut viime vuoteen verrattuna.

Keskimääräinen hinta mökille on ollut tänä vuonna 130  000 euroa, kun se oli viime vuonna 128  000 euroa. Mediaanihinta on ollut tänä vuonna 95  000 euroa, viime vuonna 90  000 euroa.

