”Monessa perheessä on pian edessä kohtuuttomia tilanteita” – SDP:n Razmyar patistaa hallitusta perumaan lapsiperheköyhyyttä lisäävät leikkaukset

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar kehottaa Petteri Orpon (kok.) hallitusta perumaan lapsiperheköyhyyttä kasvattavat sosiaaliturvaleikkaukset ensi viikon budjettiriihessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Monessa perheessä on pian edessä kohtuuttomia tilanteita, jos hallituksen ajamat leikkaukset viedään läpi, Nasima Razmyar (kuvassa) sanoo tiedotteessa.

– Esimerkiksi asumistuen leikkaukset tarkoittavat pahimmillaan satojen eurojen tulonmenetystä kuussa lapsiperheille, joissa joudutaan jo nyt laskemaan tarkkaan jokainen euro. Ne osuvat kipeästi myös muun muassa kokopäivätyössä olevia yksinhuoltajiin, joiden palkka ei yksinkertaisesti riitä sekä vuokraan että perheen elättämiseen. Onko tämä Orpon hallituksen käsitys oikeudenmukaisuudesta ja kohtuudesta?

Razmyar huomauttaa, että hallitus on tehnyt leikkauspäätöksensä ilman kunnollista vaikutustenarviointia, mikä olisi välttämättömyys tällaisia päätöksiä tehtäessä. Päätökset ovat johtamassa eri sosiaaliturvaleikkausten kasaantumiseen samoille kotitalouksille ja sen myötä toimeentulotuen tarpeen merkittävään kasvuun, hän sanoo.

– Tämä olisi tullut ilmi heti kättelyssä, jos vaikutustenarviointi olisi tehty huolella etukäteen, kuten asiaan kuuluu. Sen sijaan pääministeri Orpo on vain keskittynyt toistelemaan, että nyt on pakko tehdä kipeitä päätöksiä, Razmyar moittii.

– Toivotaanko hallituksessa, että jos asiaa toistetaan tarpeeksi monta kertaa, kenellekään ei tule mieleen kysyä, keneen sattuu ja kuinka paljon? Mitä hallitus aikoo sanoa, kun vaikutusarvioinnit on tehty – aikooko se kenties perua päätöksensä? Näillä päätöksillä on valtava merkitys lasten arkeen ja tulevaisuuteen – ei niitä voi tehdä silmät kiinni.

Nyt on mietittävä, että mikä on kohtuullista.

RAZMYARIN mukaan kokoomusvetoisen hallituksen toistuvat väitteet siitä, että pienituloisilta leikkaaminen olisi välttämättömyys, eivät kestä lähempää tarkastelua.

– Samalla kun Orpon hallitus on ajamassa satoja perheitä ahdinkoon, sillä on kuitenkin rahaa alentaa hyvätuloisten verotusta jopa 2 000 eurolla vuodessa, eli lähihoitajan tai vartijan kuukausipalkan verran. Vaihtoehtoja siis kyllä on, hän sanoo tiedotteessa.

– Nyt on mietittävä, että mikä on kohtuullista. Isotuloiselle satojen tai tuhansien eurojen lisäys ei tunnu missään, mutta pienituloisen arjessa satojen eurojen menetys tuntuu merkittävästi, Razmyar muistuttaa.

Razmyar huomauttaa, että jollei kyseessä ollut tietoinen päätös suosia suurituloisia heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella, hallituksella on vielä mahdollisuus korjata kurssia ensi viikon budjettiriihessä.

– SDP auttaa mielellään etsimään keinoja, joilla julkista taloutta voidaan tasapainottaa oikeudenmukaisesti ja niin, että se ei lisää lapsiperheköyhyyttä Suomessa