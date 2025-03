Moni lapsi on sijaisperhettä vailla Ukrainassa

Ukrainassa yhä useampi lapsi tarvitsee sijaisperhettä, kertoo Pelastakaa lapset -järjestö. Sijaisperheiden avulla voitaisiin järjestön mukaan auttaa lastensuojelulaitoksissa asuvia tuhansia lapsia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuonna Ukrainassa oli järjestön mukaan runsaat 4 400 sijaisvanhempaa. Kiireellinen tarve olisi kuitenkin lähes 4 900 sijaisvanhemmalle lisää.

Pitkittyneen sodan vuoksi aiempaa useampi lapsi on menettänyt vanhempansa, minkä lisäksi sota on voinut vaikeuttaa vielä lastensa kanssa yhdessä olevien vanhempien mahdollisuuksia elättää lapsiaan.

Järjestön mukaan lähes 89 700 lasta opiskelee tai asuu laitoksissa, noin 26 900 heistä kokoaikaisesti. Kokoaikaisessa laitoshoidossa olevista lapsista moni on vammainen. Arvioiden mukaan yli 5 100 lasta on menettänyt vanhempansa tai on muutoin vailla huoltajaa.

TUTKIMUKSET Ukrainassa ovat järjestön mukaan osoittaneet, että laitoksissa kasvaneiden lasten terveys kärsii pahasti, minkä lisäksi heillä on monesti huonot valmiudet elämään laitoksen ulkopuolella.

– Työntekijät ovat nähneet laitoksia, joissa lapsilla ei ole lainkaan henkilökohtaisia tavaroita, ja joissa heillä on hyvin vähän yksityisyyttä. Lapset nukkuvat huoneissa, joissa on jopa 20 kerrossänkyä. Kylpyhuone jaetaan 20-40 lapsen kesken, kerrotaan järjestön tiedotteessa.

Järjestön mukaan erityisesti vammaiset lapset ovat haavoittuvassa asemassa ja jäävät usein ilman tarvitsemaansa erityistukea tai -hoitoa.

Ukraina on uudistamassa lastensuojeluaan. Laitosjärjestelmän purkamisen keskiössä on Pelastaa lapset -järjestön mukaan sijaisperheet, jotta kokoaikaisesti laitoksissa eläville lapsille voidaan tarjota perhehoitoa.

STT / Henrietta Nyberg