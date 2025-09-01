Politiikka
1.9.2025 04:09 ・ Päivitetty: 1.9.2025 04:10
MT-gallup: Kansa ei usko hallituksen taittavan velkaantumista
Kolme neljäsosaa suomalaisista ei usko Petteri Orpon (kok.) hallituksen pystyvän taittamaan velkaantumista, käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.
Kyselyyn vastanneet hallituspuolueiden kannattajat ovat hieman luottavaisempia hallituksen kykyihin velkalaivan kääntämisessä kuin muut. Kuitenkin ainoastaan 15 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo siihen, että velkaantuminen taittuu.
Kaikkein epäileväisimpiä olivat kyselyyn vastanneet SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat.
Velkasuhteen vakauttaminen on ollut yksi hallituksen päätavoitteista. Tavoitteen onnistumiseen uskoo nyt kuitenkin vielä harvempi kyselyyn vastannut kuin vuonna 2023, jolloin MT kysyi samaa asiaa.
Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 1 000 suomalaista elokuun alkupuoliskolla. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

