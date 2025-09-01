Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

1.9.2025 04:09 ・ Päivitetty: 1.9.2025 04:10

MT-gallup: Kansa ei usko hallituksen taittavan velkaantumista

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kolme neljäsosaa suomalaisista ei usko Petteri Orpon (kok.) hallituksen pystyvän taittamaan velkaantumista, käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyyn vastanneet hallituspuolueiden kannattajat ovat hieman luottavaisempia hallituksen kykyihin velkalaivan kääntämisessä kuin muut. Kuitenkin ainoastaan 15 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo siihen, että velkaantuminen taittuu.

Kaikkein epäileväisimpiä olivat kyselyyn vastanneet SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat.

Velkasuhteen vakauttaminen on ollut yksi hallituksen päätavoitteista. Tavoitteen onnistumiseen uskoo nyt kuitenkin vielä harvempi kyselyyn vastannut kuin vuonna 2023, jolloin MT kysyi samaa asiaa.

Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 1  000 suomalaista elokuun alkupuoliskolla. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU