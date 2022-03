MT: Maataloudelle etsitään jopa 300 miljoonan euron tukia

Osana hallituksen lähiaikoina päätettäväksi tulevaa Suomen huoltovarmuuspakettia maataloudelle etsitään jopa 300 miljoonan euron tukea, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan tavoitteena olisi saada tukea sellaisessa muodossa, että se näkyisi pian viljelijöiden pankkitileillä. Lehti kertoo, että osalle suunnitelluista tukitoimista tarvitaan EU:n hyväksyntä.

Yksi osa tukea olisi verotuksen tukitoimi, joka liittyy energiaan. Lehden tietojen mukaan on myös useita muita toimia, joista osalla on nopea vaikutus ja osalla vaikutus tulee pidemmällä aikavälillä. Lisäksi on tulossa myöhemmässä vaiheessa lisälainsäädäntöä, joka koskee kauppaa.

Hallituksen odotetaan antavan vielä maaliskuun aikana Ukrainan tilanteesta johtuvan lisätalousarvioesityksen, jossa suunnataan rahoitusta sekä puolustushallinnolle että maataloudelle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ei ole vielä avannut valmisteilla olevan paketin yksityiskohtia.

- Oman esitykseni olen pakettiin antanut ja se on maatalouden osalta riittävä, Leppä sanoi maanantaina puheessaan Pohjois-Pohjanmaalla MTK:n ja Vaalan kunnan yhteisessä tilaisuudessa.