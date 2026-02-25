Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.2.2026 06:03 ・ Päivitetty: 25.2.2026 06:03

MT: Usko vanhustenhoidon turvallisuuteen murentuu

iStock

Enemmistö suomalaisista ei luota vanhusten hoidon turvallisuuteen, selviää Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuluvan talven aikana on nähty runsaasti uutisia hoitopaikoissa ja hoivakodeissa potilaille tapahtuneista turmista, jopa menehtymisistä.

Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa ei luota vanhusten hoidon turvallisuuteen. Luottavaisia on 28 prosenttia vastaajista. Kuusi prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Naiset suhtautuvat asiaan miehiä epäilevämmin. Naisista 74 prosenttia ei luota vanhusten turvalliseen hoivaan, kun miehistä näin vastasi 58 prosenttia.

Luottamus hoidon turvallisuuteen vähenee tasaisesti sitä mukaan, mitä vanhemmista vastaajista on kyse. Asuinpaikka vaikuttaa vastausten jakaumaan hyvin vähän.

Kyselyn toteutti Kantar Agri, ja siihen vastasi runsaat tuhat ihmistä. Tiedot kerättiin helmikuun puolivälissä. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

