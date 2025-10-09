Politiikka
9.10.2025 15:11 ・ Päivitetty: 9.10.2025 16:10
MTV: Elokuva-alan leikkaukset on peruttu – ”Yhteinen tahtotila on selkeä”
Hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset elokuva-alan tukiin on peruttu, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) MTV:n uutisille.
Talvitie sanoo, että budjettiriihessä sovittu 7,8 miljoonan euron yritystukileikkaus ei tule kohdistumaan elokuva-alaan.
- Hallitus on sitoutunut etsimään korvaavat säästöt marraskuun täydentävässä budjettiesityksessä, ministeri kertoi.
Budjettiriihessä päätetty elokuva-alan tukien leikkaussumma pieneni 7,8 miljoonasta 5,5 miljoonaan euroon eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä.
ELOKUVA-ALA on varoittanut, että tälläkin leikkauksella olisi tuhoisat seuraukset suomalaiselle elokuvatuotannolle ja välillisesti suomalaisille elokuvateattereille, jotka ovat vahvasti riippuvaisia kotimaisista ensi-illoista.
- Suomen kieli ja suomalaiset tarinat, kuka niitä muuten kertoisi kuin me. Yhteinen tahtotila on selkeä, Talvitie totesi MTV:lle.
Talvitien mukaan hallitus etsii lähiviikkoina kohteet, joihin korvaavat leikkaukset kohdistuvat. Hän ei ota kantaa siihen, löytyvätkö korvaavat leikkaukset opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista vai muilta hallinnonaloilta.
