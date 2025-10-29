Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

29.10.2025 07:46 ・ Päivitetty: 29.10.2025 08:04

MTV: Huijarit veivät Erkki Liikaselta kymmeniätuhansia euroja

Pekko Korvuo

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen joutui viime vuonna petoksen uhriksi, minkä seurauksena häneltä vietiin noin 40 000 euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi MTV:n uutiset keskiviikkona. MTV:n mukaan poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena.

Liikaseen kohdistunut huijaus tapahtui viime vuoden huhtikuussa. MTV:n tietojen mukaan huijaus liittyi Danske Bankin tiliin.

MTV kertoo, että kyse oli ilmeisesti turvatilipetoksesta tai vastaavasta rikoksesta. Turvatilipetoksessa uhrin rahojen uskotellaan olevan vaarassa, ja varat pyydetään siirtämään huijarin tilille muka turvaan.

MTV:n mukaan Liikanen teki asiasta heti rikosilmoituksen poliisille. Poliisista vahvistetaan MTV:lle, että sillä on tämänkaltainen tapaus viime keväältä tutkinnassa. Poliisi ei kuitenkaan ota asianomistajan nimeen kantaa.

Liikanen toimi Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 2004-2018.

