2.9.2025 13:45 ・ Päivitetty: 2.9.2025 13:45

MTV: Kokoomuksen ryhmäjohdossa uskotaan kohujen jatkumiseen – varoitus natsi-Saksasta

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra median tavattavissa hallituksen budjettiriihen toisena päivänä Helsingissä tiistaina 2. syyskuuta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Kauma uskoo hallitusta vaivanneiden rasismikohujen jatkumiseen. Kauma kommentoi aihetta MTV:n Eduskunnan takaikkuna -ohjelmassa.

Demokraatti

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) Kauma katsoo onnistuneen hallituksen sisäisten rasismikeskusteluiden läpiviennissä erinomaisesti.

– Hän on ollut jopa eräänlainen rauhanneuvottelija tässä, kun tiedetään, että jo lähtökohtaisesti meillä on ollut puolueet, erityisesti RKP ja perussuomalaiset, jotka ajattelevat muun muassa maahanmuutosta hyvin eri tavalla. Petteri Orpo on erittäin hyvin onnistunut löytämään yhteisen sävelen siitä, että miten tästä mennään eteenpäin, Kauma totesi MTV:llä.

Viimeisin Orpon hallitusta koetellut rasismikohu sai alkunsa kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) vierailusta Ylen A-Studiossa keskiviikkona. Keskisarjan tulkittiin käyttäneen ohjelmassa rasistisia ilmaisuja maahanmuuttajista.

Myös Kauma osallistui ohjelmaan ja kertoo yllättyneensä Keskisarjan kielenkäytöstä. Kauma luonnehti Keskisarjan maahanmuuttajia koskevia ilmaisuja todella törkeiksi.

– Olin niin hämmästynyt, että oli oikeastaan aika vaikeata vastata siihen.

Hallitus on Kauman mukaan päässyt nyt sopuun siitä, miten vastaaviin puheisiin jatkossa reagoidaan.

Lisää aiheesta

Tuppurainen: Maassa ei näytä olevan toimintakykyistä hallitusta
Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää

– Puuttumiskynnys eri puolueryhmillä alenee sopimattomiin puheisiin.

KAUMA viittaa Orpon maanantain tiedotustilaisuudessa esittelemään malliin.

Siinä hallituspuolueiden kansanedustajien sopimattomat puheet käsitellään hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johdon kesken, joka huolehtii, että edustaja saa omalta ryhmältään asiaankuuluvan rangaistuksen.

Jos ryhmäjohtajat eivät löydä yksimielisyyttä sanktioista, ratkaisun etsiminen siirtyy puolueiden puheenjohtajien pöytään.

Rasististen puheiden Kauma katsoo ennen pitkää johtavan myös tekoihin. Esimerkiksi hän nostaa Adolf Hitlerin johtaman Saksan.

– Itse haluan korostaa sitä, että Keskisarjan ja muiden poliitikkojen, jotka puhuvat paljon mediassa, pitää ymmärtää se, että kansanedustajat asettavat tason ja riman siihen mitä sanoja käyttäen asioista puhutaan. Jos he käyttävät joitakin sanoja, tavalliset kansalaiset kokevat, että hekin voivat toimia niin. Sitten me olemme hyvin ikävässä tilanteessa. Me olemme nähneet muun muassa natsi-Saksasta, miten puheet ovat johtaneet tekoihin ja ei tarvitse edes mennä historiassa niin kauas.

Kauma kertoi MTV:lle luottavansa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä tarvittaessa rankaisisi kansanedustajiaan sopimattomista puheista.

– Ainakin siihen voi luottaa, että muut hallituspuolueet tulevat siihen puuttumaan ja kuten sanoin, kynnys alenee.

Orpon hallitus ei Kauman mukaan ole kaatumassa tähän kohuun eikä seuraaviinkaan kohuihin. Hän muistutti puheiden koventuvan yleisesti hallituskausien loppua kohden.

– En olisi yllättynyt, jos tulisi joitakin vastaavia puheita tästä tai jostakin muusta aiheesta, kun päästään lähemmäksi vaaleja. Se on demokratiassa ihan normaalia, että sellaista keskustelua tulee.

Politiikka

2.9.2025 13:16

Tuppurainen: Maassa ei näytä olevan toimintakykyistä hallitusta

2.9.2025 12:01

Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää

Rane Aunimo

2.9.2025
Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää
Susanna Luikku

2.9.2025
Oppositio rasismiriihestä: ”Arvotonta, naurettavaa ja toistuvaa teatteria”
Rolf Bamberg

1.9.2025
Teatteriarvio: Työyhteisöt sekaisin sokkelossa – Juha Jokela tekee yhä maan parasta työelämäteatteria
