Tuppurainen: Maassa ei näytä olevan toimintakykyistä hallitusta

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mielestä Petteri Orpon (kok.) hallitus on ilmeisen kykenemätön päätöksentekoon – ja budjettiesityksenkin todellinen tilanne on epäselvä. Susanna Luikku Demokraatti

– Syksyn budjettiriihen toisena päivänä näyttää siltä, että on sovittu, ettei mistään ole sovittu. On epäselvää, minkälainen ”rasismisopu” on syntynyt, minkälaisia sanktioita asiattomista puheista on tulossa ja miten niihin mahdollisesti puututaan – ja millainen puhe ylipäätään on hallituksen mielestä ihmisarvoa alentavaa, Tuppurainen lataa Demokraatille.

Tuppuraisen mukaan tilanne on ”äärimmäisen kiusallinen” etenkin päähallituspuolue kokoomukselle ja sen johtajalle Petteri Orpolle. Ristiriitaiset ja epäselvät puheet sanktioista kielivät hänestä myös väistämättömästä yhteistörmäyksestä:

– Orpolla on ilmeisesti nyt se käsitys, että muut hallituspuolueet voisivat näitä sanktioita jakaa. Eduskuntaryhmien säännöt taas sanovat yksiselitteisesti, että ryhmää koskevia määräyksiä ei oteta muiden ryhmien edustajilta. Se ei kuulu parlamentarismin toimintatapoihin, kuten ei tietysti pitäisi kuulua jatkuvien avoimen rasististen ja ihmisarvoa loukkaavien puheidenkaan, Tuppurainen kommentoi.

TUPPURAISEN mukaan on vaikea sanoa, kumpi on suurempi ongelma: se, että hallituksessa edelleen ja taas puidaan rasismikohua vai se, että hallituspuolueet eivät pysty asiallisesti käsittelemään valtion talousarviota.

– Jo se, että budjettikeskustelu avattiin valtiovarainministeriöstä käytännössä perussuomalaisten puoluepoliittisella julistuksella, oli kauniisti sanottuna erikoista. Nyt näyttää, ettei budjettiriihessä päästä käsiksi ensimmäiseenkään euroon.