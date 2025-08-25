Urheilu
25.8.2025 06:43 ・ Päivitetty: 25.8.2025 08:06
Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja selvillä
Riku Tapio on nimitetty Suomen olympiakomitean toimitusjohtajaksi, järjestö tiedottaa.
STT:n tietojen mukaan OK valitsi Tapion kokouksessaan torstaina. Tapio, 37, tulee Taina Susiluodon paikalle. Susiluoto ehti johtaa OK:ta kolme vuotta.
- Tulen tekemään parhaani sen eteen, että suomalainen urheilu menestyy, kasvattaa parempia ihmisiä, vahvistaa yhteiskuntaa ja nähdään yhteiskunnassa arvostettuna ja vaikuttavana toimijana, Tapio julistaa tiedotteessa.
Tuore toimitusjohtaja siirtyy OK:hon Salibandyliitosta, jonka toiminnanjohtajana hän aloitti viime lokakuussa.
Hän on toiminut aiemmin myös koripalloseura Kataja Basketin ja jalkapalloseura FC KTP:n johtotehtävissä sekä Suomen Työväen Urheiluliiton pääsihteerinä.
Salibandyliitto tiedotti asiasta ennen Olympiakomiteaa.
MTV uutisoi ensimmäisenä Tapion valinnasta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.