25.8.2025 06:43 ・ Päivitetty: 25.8.2025 08:06

Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja selvillä

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Riku Tapio on nimitetty Suomen olympiakomitean toimitusjohtajaksi, järjestö tiedottaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

STT:n tietojen mukaan OK valitsi Tapion kokouksessaan torstaina. Tapio, 37, tulee Taina Susiluodon paikalle. Susiluoto ehti johtaa OK:ta kolme vuotta.

-  Tulen tekemään parhaani sen eteen, että suomalainen urheilu menestyy, kasvattaa parempia ihmisiä, vahvistaa yhteiskuntaa ja nähdään yhteiskunnassa arvostettuna ja vaikuttavana toimijana, Tapio julistaa tiedotteessa.

Tuore toimitusjohtaja siirtyy OK:hon Salibandyliitosta, jonka toiminnanjohtajana hän aloitti viime lokakuussa.

Hän on toiminut aiemmin myös koripalloseura Kataja Basketin ja jalkapalloseura FC KTP:n johtotehtävissä sekä Suomen Työväen Urheiluliiton pääsihteerinä.

Salibandyliitto tiedotti asiasta ennen Olympiakomiteaa.

MTV uutisoi ensimmäisenä Tapion valinnasta.

