MTV:n kysely: Perussuomalaiset kokoomuksen piiripäättäjien unelmakumppani – 30 prosenttia keskustapäättäjistä jättäisi hallituksen väliin

Kokooomuksen piiripäättäjien suosikkihallituskumppani on perussuomalaiset, selviää MTV Uutisten kyselystä. Kokoomuksen piiripäättäjistä 30 prosenttia haluaisi tulevaan hallitukseen ensisijaisesti perussuomalaiset, kun osuus oli vielä viime vuonna 15 prosenttia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Seuraavaksi eniten kokoomuslaiset toivovat hallitukseen RKP:ta (18%) ja SDP:tä (17%). Keskustan osuus on 15 prosenttia. Pahnanpohjimmaisena kokoomuksen piiripäättäjien hallituskumppanilistalla on vasemmistoliitto, joka ei saa MTV Uutisten kyselyssä lainkaan (0%) kannatusta.

SDP:n piiripäättäjien ykköskumppani tulevaan hallitukseen on kyselyn mukaan vasemmistoliitto 58 prosentin kannatuksella. Seuraavana listalla on kokoomus (20%) ja keskusta, joka sai kyselyssä vain 9 prosentin kannatuksen. Perussuomalaisten kannatus on SDP:n piiripäättäjien keskuudessa 1 prosentin suuruinen.

PERUSSUOMALAISTEN ja keskustan piiripäättäjien ykkössuosikki oli selkeästi kokoomus. Perussuomalaisista 42 prosenttia haluaisi tulevaan hallitukseen ennen muuta kokoomuksen kanssa. Keskustassa vastaava luku on 41 prosenttia. Perussuomalaisista suosisi keskustaa vain 3 prosenttia ja keskustalaisista perussuomalaisia 5 prosenttia.

SDP kelpasi mieluisammaksi hallituskumppaniksi 14 prosentille keskustan piiripäättäjistä. Perussuomalaisista suosisi SDP:tä vain 2 prosenttia.

30 prosenttia keskustalaisista oli sitä mieltä, ettei puolueen tulisi mennä hallitukseen lainkaan.

MTV Uutisten kysely tehtiin 28.11.-22.12. välisenä aikana neljän suurimman puolueen piirihallitusten jäsenille.