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In memoriam

29.6.2026 10:36 ・ Päivitetty: 29.6.2026 10:42

Muistokirjoitus: Pidetty nuorisoalan ammattilainen Sami Siltaloppi

Nuoret Kotkat
Sami Siltaloppi 1980-2026.

Helsingin Nuorten Kotkien pitkäaikainen järjestökoordinaattori Sami Siltaloppi menehtyi äkillisesti 20.kesäkuuta.

Nuoret Kotkat

Sami tuli mukaan kotkatoimintaan vuonna 2004, ohjaajaksi lasten lasketteluleirille. Hän lähti leiritoimintaan mukaan innostuksen ja kiinnostuksen siivittämänä. Päivätyökseen hän toimi tuolloin Helsingin Demarinuorten toiminnanjohtajana ja teki suuren työn järjestön hallinnon ja talouden vakauttamiseksi.

Sittemmin hän toimi lukuisissa eri luottamustehtävissä niin puolueessa, eri järjestöissä kuin vanhempainyhdistyksissäkin.

2010-luvun vaihteessa hän siirtyi johtamaan Helsingin Nuorten Kotkien ylläpitämää Kumpulan nuorisotaloa, jonka toiminta sittemmin siirtyi Herttoniemenrannan nuorisotalolle.

VUONNA 2015 Sami valmistui Humanistisesta ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi (AMK) vuonna 2015. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon samalta alalta hän suoritti vuonna 2023. Nuorisotyöntekijänä hän oli erittäin pidetty ohjaaja ja kollega.

Helsingin Nuorten Kotkien järjestökoordinaattorina hän ehti toimia vuodesta 2017 lähtien.

Hän luotsasi helsinkiläistä kotkatoimintaa eteenpäin kerhojen, leirien, tapahtumien ja koulutusten muodossa. Hän oli mukana lukuisissa Nuorten Kotkien Keskusliiton hankkeissa ja oli myös innokas kansainvälisen yhteistyön ystävä.

Sami oli mukana sekä kotimaassa järjestetyillä kansainvälisillä leireillä että muualle Eurooppaan suuntautuneilla leirimatkoilla. Viimeisinä vuosinaan hän kehitti erityisesti Helsingin Nuorten Kotkien retkitoimintaa, Kesäkoti Kallioniemen toimintaa leiripaikkana sekä Helsingin kotkapiirin uudistettua vertaisohjaajakoulutusmallia.

Sami muistetaan Nuorissa Kotkissa – ja monissa muissa yhteisöissä – rautaisena ammattilaisena, luotettavana työtoverina sekä hyvänä ystävänä.

Häntä jäävät kaipaamaan kolmen lapsen lisäksi muu perhe ja läheiset, monet ystävät ja kollegat sekä suuri joukko Nuorten Kotkien aktiiveja.

Mahdolliset muistamiset voi osoittaa Nuorten Kotkien Keskusliittoon, josta ne välitetään omaisille. Osoite on Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 Helsinki.

Teksti: Wilhelmiina Seppä-Ojanperä

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