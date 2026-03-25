Politiikka

25.3.2026 16:21 ・ Päivitetty: 25.3.2026 16:21

Multala: Lupia uuden ydinvoimalan rakentamiseksi voi ehkä hakea ”melkoisen pian”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ydinenergian tuotannon edistämistä koskevan selvityksen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 25. maaliskuuta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) mukaan Suomessa on erittäin vahva tahtotila edistää ydinenergiahankkeita. Multala kertoi asiasta keskiviikkona mediatilaisuudessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keskiviikkona raportin ydinvoiman edistämiskeinoista.

- Kun katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin kaikissa näissä skenaarioissa lisäydinenergian rakentaminen laskee keskimääräistä sähkön hintaa käyttäjälle, Multala sanoi.

Ministerin mukaan uudistettu ydinenergialaki olisi tulossa voimaan ensi vuoden alussa.

- Se mahdollistaisi uudet periaatepäätöshakemukset jo melkoisen pian. Kun puhutaan 60 vuoden hankkeista, niin ensi vuoden alkuhan on jo aivan kohta, Multala sanoi.

Periaatepäätöshakemus on hakemus, jolla yhtiö hakee valtioneuvostolta periaatepäätöstä uuden ydinvoimalan rakentamiseksi.

On kuitenkin Multalan mukaan epätodennäköistä, että tällä hallituskaudella tehtäisiin investointipäätöstä isosta ydinvoimalasta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu, että Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa.

RAPORTIN mukaan uutta ydinvoimaa voitaisiin saada Suomessa kaupalliseen käyttöön 2030-luvun aikana, jos hankkeita alettaisiin edistämään nyt.

Suuren kokoluokan eli 2,4 gigawatin ydinvoimahankkeen investoinniksi raportti arvioi 17 miljardia euroa, kun taas SMR-teknologiaan perustuva sähköteholtaan vastaava hanke maksaisi 25 miljardia euroa. SMR-teknologiaa käytetään pienissä ydinreaktoreissa.

Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöiän jatkaminen taas vaatisi kahden miljardin euron investoinnit. Raportissa huomautetaan, että kustannuksiin liittyy merkittävää epävarmuutta.

Konsulttiyhtiö Afryn laatiman raportin mukaan Ruotsissa, Tshekissä, Puolassa ja Britanniassa uusi sähköä tuottava perinteinen ydinvoima on todettu markkinaehtoisesti haastavaksi, minkä vuoksi valtiot tukevat tai suunnittelevat tukevansa hankkeita.

Heli Laakkonen / STT

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

