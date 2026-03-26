26.3.2026 10:42 ・ Päivitetty: 26.3.2026 10:42
Müncheniin avataan uusi konsulaatti – tarkoituksena avittaa suomalaisyrityksiä pääsemään markkinoille
Suomi avaa uuden konsulaatin Saksan Müncheniin. Asiasta kertoivat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) torstaina mediatilaisuudessa.
Konsulaatti aloittaa virallisesti toimintansa tämän vuoden aikana. Münchenissä sijaitsi aiemmin innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimipiste.
Valtosen mukaan tarkoituksena on tukea suomalaisyrityksiä markkinoillepääsyssä ja verkostoitumisessa. Lisäksi konsulaatissa on tarkoitus tarjota rajoitetusti konsulipalveluita.
Suomi perustaa myös vienninedistämiseen keskittyviä toimipisteitä muun muassa Yhdysvaltojen Palo Altoon ja Kanadan Torontoon, joissa oli myös aiemmin Business Finlandin toimipiste. Toronton toimipisteestä saa myös passi- ja notaaripalveluita.
