Ulkomaat
3.10.2025 05:12 ・ Päivitetty: 3.10.2025 05:56
Münchenissä yöllä useita droonihavaintoja – lentokentän toiminta palautumassa normaaliksi
Saksassa Münchenin lentokentällä lennot olivat aamulla palautumassa normaaleiksi. Lennot keskeytettiin droonihavaintojen vuoksi yöllä. Keskeytys vaikutti ainakin 30 lentoon, ja kolmisentuhatta matkustaa jäi jumiin lentokentälle.
Droonihavainnoista raportoi aiemmin paikallinen poliisi ja Münchenin lentokenttä.
Lentokentän tiedotteen mukaan lentotoimintaa alkujaan vain rajoitettiin torstai-iltana droonihavaintojen vuoksi, mutta myöhemmin lennot päätettiin keskeyttää täysin.
LENTOTOIMINNAN keskeyttämisen vuoksi 17 lennon lähtö estyi, millä oli vaikutusta lähes 3 000 matkustajaan.
Lisäksi 15 saapuvaa lentoa jouduttiin lentokentän tiedotteen mukaan ohjaamaan muille kentille.
Saksan viranomaiset ovat aloittaneet etsinnät droonien alkuperän paljastamiseksi. Etsinnöissä on käytetty myös poliisien helikoptereita.
Viranomaisilla ei toistaiseksi ole käsitystä droonien tyypistä tai niiden lähettäjästä.
Viime viikolla Tanskassa ja Norjassa suljettiin lentokenttien ilmatiloja droonihavaintojen vuoksi. Drooneja havaittiin viime viikolla myös Saksassa, minkä lisäksi Ruotsissa tehtiin droonihavainto laivastotukikohdan lähellä.
Päivitetty klo 8.51. Lisätty tietoa poliisin etsinnöistä klo 8.55.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.