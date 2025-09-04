Muu kulttuuri
4.9.2025 13:43 ・ Päivitetty: 4.9.2025 13:43
Muotisuunnittelija Giorgio Armani on kuollut
Maailmankuulu italialainen muotisuunnittelija Giorgio Armani on kuollut, kertoo hänen yhtiönsä. Armani oli 91-vuotias.
Yhtiön tiedotteen mukaan Armani kuoli läheistensä ympäröimänä.
Armani oli Italian menestyneimpiä muotisuunnittelijoita, ja hänet tunnetaan erityisesti miesten mallistostaan ja minimalistisesta tyylistään.
