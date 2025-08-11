Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.8.2025 11:50 ・ Päivitetty: 11.8.2025 12:08

Murahdus STTK:sta: Budjettiesityksestä paistaa vihamielisyys ulkomaalaisia kohtaan – ”Mahdoton käsittää”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Keskustelu valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotuksesta kiihtyy. Nyt vuorossa on toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Tänään koolla ollut STTK:n hallitus kritisoi ministeriön budjettiesitystä luokattomaksi.

– Ministeriön yhteensä miljardin euron leikkausesitykset kohdistuvat muun muassa kuntien valtionosuuksiin, koulutukseen ja osaamiseen, sosiaalialan järjestöihin ja yritystuista erityisesti merenkulkuun. Näiltä olisi kokonaan vältytty, jos kevään kehysriihessä ei olisi hövelisti kevennetty suurituloisten ja yritysten verotusta. Lisäksi olisi voitu uudistaa listaamattomien yritysten verotusta, puheenjohtaja Antti Palola kommentoi tiedotteessa.

Erityisen nolona STTK:n hallitus pitää budjettiesityksen koulutusvastaisuutta.

– Hallitus on jo tähän mennessä leikannut satoja miljoonia koulutuksesta, ja tällä tiellä haluttaisiin jatkaa. Miten Suomi voisi menestyä kiihtyvän digitalisaation, teknologisen kehityksen ja tekoälyn muokatessa työtä ja työelämää, jos emme enää usko koulutukseen ja osaamiseen, Palola sanoo.

STTK:n mukaan budjettiesityksestä paistaa myös vihamielisyys ulkomaalaisia kohtaan. Järjestö katsoo, ettei esityksiä leikata kehitysavusta ja kieltäytyä ottamasta vastaan kiintiöpakolaisia voi selittää mitenkään muuten.

– On mahdoton käsittää, että Suomi kaikin tavoin eristäytymällä, rasistisilla tavoitteilla ja samalla kansainväliset velvoitteensa laiminlyömällä menestyisi.

STTK haluaa budjettiriihestä talouskasvua, luottamusta ja hyvinvointia luovia päätöksiä.

– Työttömyys pahenee ja Suomi on näivettymisen tiellä. Talouden nousu edellyttää pitkän aikavälin kasvuohjelmaa ja teollisuuspoliittista strategiaa. Työmarkkinoiden luottamus on palautettava ja työelämää tasapainotettava työntekijöiden turvan suuntaan. Hyvinvointialueille tarvitaan työrauha ja rahoitusmalli, joka turvaa kansalaisille palveluiden saatavuuden, Palola listaa.

