Museoväki huolestui Amos Rexin lähtöpaketeista: Tällaista tapaa ei alalle kaivata

Museoalaa edustava ammattiliitto MAL paheksuu taidemuseo Amos Rexin tapaa vaihtaa työntekijöitä irtisanomispakettien avulla. Liiton mielestä näin äkkiväärää henkilöstöpolitiikkaa ei ole alalla aiemmin nähty.

Sanomalehti Hufvudstadsbladet kertoi, että taidemuseo on hankkiutunut eroon useista työntekijöistään tarjoamalla näille potkujen vaihtoehdoksi lähtöpaketteja, ja palkannut sen jälkeen tilalle paremmin johtajiston näkemyksiin sopivia ihmisiä. Museon johtamiskulttuurin outouksista uutisoi myös Suomen Kuvalehti.

Kulttuuriperintöalalle ei tarvita irtisanoutumispaketteihin ja ulkoistuksiin nojaavaa henkilöstöpolitiikkaa, sanovat Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat yhteisessä tiedotteessa.

Liiton mielestä toiminta vaarantaa työntekijöiden oikeudet ja horjuttaa luottamusta työnantajaan.

– Museoalalla on työntekijöiden ja johdon välillä perinteisesti ollut hyvin vähän vastakkainasettelua, alalla puhalletaan yhteen hiileen, sanoo MAL ry:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

Amos Rexin lähtöpaketeissa on tiukat salaamispykälät, joten liitto korostaa kommentoivansa asiaa mediatietojen varassa.

– Museoammattilaiset ymmärtävät strategisia suunnanmuutoksia ja ovat tottuneet työskentelemään johdon kanssa uusien tavoitteiden eteen. Siksikään strategian uudistamisen ei tulisi olla peruste “tiimin” vaihtamiselle, kuten nyt mediassa esiintyvien tietojen perusteella voi olettaa, Mäkelä sanoo tiedotteessa.

KATTOJÄRJESTÖ Akavan Erityisalat muistuttaa, ettei työntekijän tarvitse koskaan suostua lähtöpakettiin välittömästi, tai painostavissa tilanteissa.

– Tarjotusta irtisanoutumispaketista kannattaakin olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ammattiliittoon, jotta osaa huomioida sen kaikki vaikutukset muun muassa työsuhteeseen liittyviin saataviin ja työttömyysturvaan, sanoo sopimusasiantuntija Marketta Hakkarainen tiedotteessa.

Edunvalvojat sanovat pitävänsä huolestuttavana, jos Amos Rexin kaltaiset toimintatavat alkavat yleistyä alalla.