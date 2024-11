Muutama kansanedustaja on hylännyt X:n – miten toimii hallitus?

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne poistuu X-palvelusta ja kannustaa kaikkia pohtimaan samaa. Näin Harjanne tiedotti hiljattain. Johannes Ijäs Demokraatti

– X on tätä nykyä liikaa ilkeilyn, vastakkainasettelun ja valheiden alusta ja liian vähän järkevä paikka keskustella. Palvelu on myös valjastettu kerta toisensa jälkeen tehokkaaksi yhteiskunnallisen horjuttamisen ja häirinnän työkaluksi, hän perusteli ratkaisuaan.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka on myös lakannut kommentoimassa X:ssä. Hän, entinen liikenne- ja viestintäministeri jätti hiljattain kirjallisen kysymyksen hallituksen tiedottamisesta viestipalvelu X:ssä.

Harakka ja 9 muuta allekirjoittajaa ihmettelivät, miksi valtioneuvoston kanslia, ministerit ja ministeriöt käyttävät viestinnässään keskeisesti X-alustaa sen ongelmista huolimatta. Jo toinen kirjallinen kysymys asiasta on ollut Harakan toimesta tulilla.

Harakka viittaa siinä krittisesti X:n pääomistaja Elon Muskin toimiin ja syyttää tätä muun muassa disinformaatiosta. Musk on sittemmin nimetty USA:n tulevan presidentin Donald Trumpin toimesta tehokasta hallintoa ajavan toimielimen johtajaksi.

– X myötä tämän somen käyttö on hiipunut. Minut löytää instasta ja fb:sta. Tulkaa mukaan! Meillä oli kiva yhteisö Twitterissä. Suurin osa siitä porukasta on nyt jossakin muualla. Toivon mukaan tosielämässä. Lisää liveä, nähdään! päivitti puolestaan hiljattain keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen X:ssä.

Ollako vai eikö olla? X puhuttaa nyt monia erilaisia toimijoita, niin yrityksiä, virastoja, tiedotusvälineitä kuin yksityishenkilöitä. Esimerkiksi brittilehti Guardian ja ruotsalainen Dagens Nyheter ovat ilmoittaneet jättävänsä palvelun.

- Sen jälkeen, kun Elon Musk astui johtoon, palvelu on yhä enenevässä määrin sulautunut hänen ja Donald Trumpin poliittisiin ambitioihin samalla, kun ilmapiiri palvelussa on muuttunut yhä raaemmaksi ja äärimmäisemmäksi, perusteli Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski lehden päätöstä.

MIKSI osa poliitikoista Suomessakin on jättämässä X:n? Demokraatti kysyi asiasta Tampereen yliopiston viestinnän professorin Pekka Isotaluksen näkemystä. Isotalus on tutkinut muun muassa poliittista viestintää sekä some-viestintää.

– Voi tietysti kysyä yhtä lailla, miksi vasta nyt, Isotalus vastaa edellämainittuun kysymykseen.

– Sen jälkeen, kun Elon Musk osti Twitterin ja muutti sen X:ksi tehden siellä muutoksia, ihmisiä on lähtenyt, varsinkin Suomessa, X:stä pois. Moni on lähtenyt sen takia pois, kun keskusteluilmapiiri on ollut niin negatiivinen.

Isotalus toteaa, että poliitikot saavat erityisen paljon kuraa niskaan X:ssä.

– Siinä mielessä voi olla vähän yllättynyt, että he ovat olleet siellä tähänkin saakka. Nyt selvästi Trumpin valinnan jälkeen ihmisiä on lähtenyt Suomessa erityisen paljon X:stä pois juuri Muskin takia.

Mitään poliittikkojen joukkopakoa tai selkeästi tietyn poliittisen suunnan tendenssiä poistua X:stä Isotalus ei ole kuitenkaan Suomessa toistaiseksi havainnut.

– Minun mielestäni ei ole ehkä näkyvissä isoa liikettä. Voidaan ajatella, että ihmisten lähteminen pois X:stä on poliittinen teko. Kun Musk sotkeutuu yhä enemmän Trumpin politiikkaan, ei haluta olla alustalla, jonka hän omistaa ja joka ehkä tukee koko ajan enemmän ja enemmän tietynlaista poliittista keskustelua ainakin Yhdysvalloissa.

Toisaalta Isotalus pohtii, että ensimmäiset kansanedustajat voivat olla aallon alku.

– Mitä useampi lähtee, sitä enemmän se yllyttää muitakin lähtemään. Nythän siellä ollaan, kun muutkin ovat. Poliitikot nimenomaan ovat olleet aika sitkeästi ja hyvin vahvasti edustettuina. Luulen, että heillä on kyllä kynnystä lähteä sieltä pois.

– Monille organisaatioille X on ollut virallinen väylä viestintäsuunnitelmissa. Selvästi nyt Trumpin valinnan jälkeen niissäkin on käynnistynyt kova keskustelu, kannattaako siellä olla.

MYÖS sosiaalisen median alustat polarisoituvat. Aikanaan Twitteristä (nykyinen X) kenkää saanut Trump perusti Truth Social -some-alustan.

Suomessa X:ää on paettu paremman keskustelun toivossa ainakin Bluesky-alustalle, jota on kutsuttu muun muassa turvapaikaksi X:n laitaoikeistolaistumista vastaan.

– Kyllä minun mielestäni nyt jo X:ssä näkyy, että se on menossa trumpilaiseen suuntaan, sanoisin. Ihan tavalliset äänestäjätkin ovat lähteneet sieltä pois poliittisista syistä. Sitä voidaan perustella organisaatioiden tasolla myös vastuullisuudella, että X:n ei katsota enää toimivan tasavertaisesti kaikkia käyttäjäryhmiä kohtaan. Tällä hetkellä näyttäisi olevan jonkinlainen kehitys, että siitä olisi muodostamassa yhä enemmän trumpilainen alusta, Isotalus kuvaa näkemystään X:n ilmapiirin muutoksesta.

Tosin hän toteaa, että esimerkiksi Bluesky, joka keräävät X:stäkin eronneita, ei ole ainakaan vielä saavuttanut laajaa asemaa.

– Twitter oli aikoinaan hyvä keskustelualusta. Siellä oli suhteellisen paljon yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneita. Tällä hetkellä ei ole oikein mitään somealustaa, jossa olisi laajasti käyttäjiä käymässä yhteiskunnallista keskustelua. Facebook on edelleen ehkä jollakin lailla, Isotalus pyörittelee.

Toki X yhä kerää laajasti eri laidoilta suomalaispoliittikkojakin. Keskustelun tasoon moni poliitikko on kuitenkin ilmaissut pettymystä.

PEKKA Isotalus on itse muun muassa Blueskyssä ja X:ssä. Hän kertoo, että hänen Bluesky-tililleen on tullut paljon seuraajia viikon sisällä.

– Olen aikoinani tykännyt Twitteristä (X:n nimi ennen) niin paljon, että minun on vaikea luopua siitä. Keskustelu ja seuraaminen ovat kyllä hiljenneet minun osaltani. Näen, että voihan se vielä elpyäkin, jos se esimerkiksi Musk päättää luopua alustasta ja myydä sen.

Ylipäänsä Isotalus toteaa, että poliitikot haluavat olla siellä, missä äänestäjätkin ovat. Tiktok ja Instagram ovat Isotaluksen mukaan tällä hetkellä poliittisia some-alustoja, jotka kasvavat.

– Sinne se suunta varmaan juuri tällä hetkellä on.

– Omasta mielestäni on harmillista, että ei ole alustaa, jossa voitaisiin käydä hyvää keskustelua. Käyttäjät ovat kovin hajaantuneita eri puolille somea. On someen kuuluvaa asiaa, että uusia alustoja tulee ja joitakin kuolee. Siinä tapahtuu tällaista kehitystä, evoluutiota.

ELON Musk on tällä hetkellä vahvoissa asemissa USA:n tulevan presidentin Donald Trumpin rinnalla.

Tuleva varapresidentti JD Vancen on sanottu vihjaileen ennen vaaleja, että mikäli Eurooppa sääntelee X:ää, sillä voisi olla vaikutuksia siihen, miten USA tukee Natoa.

Ylipäänsä voi heittää kysymyksen ilmoille, voisiko Suomessakin vähintään juolahtaa valtionhallinnossa mieleen, että X:ssä pysymistä puntaroitaisiin jo siltäkin kannalta, millaista viestiä välitetään Trumpille ja tämän hallinnolle.

– Vaikea nähdä, että siitä tulisi ihan niin kuin ehto. Mutta varmaan tästä syystä ne ainakin jäävät jollakin lailla seuraamaan keskustelua, vaikka luopuisivatkin itse aktiivisesta roolista, Isotalus pohtii.

Hän muistuttaa, että X on edelleen monien ministeriöiden jonkinasteinen virallinen informaatiokanava, vaikka uskookin X:n luonteen herättävän myös ministeriöissä pohdintaa.

Atte Harjanne toteaa Demokraatille, että Elon Musk näyttäisi olevan hyvin keskeinen vallankäyttäjä Trumpin lähipiirissä.

– Kestääkö tämä kaveruus vai ei, sen näyttää aika. On vähän dystooppinen, muttei valitettavasti poissuljettu mahdollisuus, että suhtautuminen Muskin henkilöön ja bisneksiin valuu osaksi reaalipolitiikkaa Suomessa. Itse pyrkisin välttämään sellaista kehitystä ja osana sitä lopettaisin tiedottamisen ja läsnäolon varsin myrkylliseksi muuttuneella X-alustalla hyvissä ajoin. Tämäkin homma alleviivaa tarvetta vahvistaa Euroopan omaa teknologista ja taloudellista kilpailukykyä, Harjanne sanoo.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) on aivan hiljattain vastannut Timo Harakan X-aiheiseen toiseen kirjalliseen kysymykseen.

Orpo toteaa, että valtioneuvoston viestinnässä käytettäviä kanavia arvioidaan jatkuvasti useasta eri näkökulmasta.

– Valtioneuvoston kanslia on pikaviestipalvelu X:n viimeaikaisten muutosten takia vähentänyt selvästi palveluun tuotettavaa sisältöä. Toistaiseksi on arvioitu, että pikaviestipalvelu X:n ongelmista huolimatta sen kautta voidaan yhä välittää tietoa tehokkaasti ja nopeasti Suomessa asuville ihmisille, medialle ja muille sidosryhmille, pääministeri vastaa.

Hänen mukaansa X:n kautta on mahdollisuus tavoittaa myös merkittäviä kansainvälisiä yleisöjä.

– Alustaan liittyvistä ongelmista huolimatta X on vakiintunut kansainvälisen politiikan ja diplomatian kanavaksi, jossa esimerkiksi valtionpäämiehet ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin tai lähettävät onnittelujaan, surunvalittelujaan tai muita reaktioitaan. Suomen valtioneuvoston yksipuolinen poistuminen tällaiselta foorumilta leikkaisi merkittävästi Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja rikkoisi vakiintuneita kansainvälisiä viestintäkäytäntöjä, Orpo sanoo.

PÄÄMINISTERI toteaa, että sosiaalisen median kanaviin ja niiden jatkuvaan muutokseen, algoritmien kehitykseen ja kanavien keskustelukulttuuriin liittyy merkittäviä ongelmia, mutta toistaiseksi X:lle ei ole löytynyt vastaavaa korvaavaa kanavaa sen enempää Suomessa kuin muuallakaan.

Valtioneuvoston viestinnän pääkanava ovat valtioneuvoston ja sen ministeriöiden verkkosivut.

– Kaikki kiinnostuneet voivat halutessaan tilata ministeriöiden tiedotteet, ministerien puheet ja muut ajankohtaisaineistot omaan sähköpostiinsa valtioneuvoston ja ministeriöiden tilauspalveluista. Valtioneuvosto ei siis pakota eikä edes ohjaa ketään käyttämään X:ää tai muitakaan sosiaalisen median kanavia, Orpon vastauksessa Harakan kysymyksiin todetaan.