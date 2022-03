Mykkänen Kaikkosen Nato-lausunnoista: ”Minä en halua nyt tehdä mistään takarajoista ongelmaa”

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) puntaroi Yhdysvaltain vierailunsa yhteydessä Suomen mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Varmaankaan juuri nyt sen jäsenhakemuksen postittamiseen ei ehkä ole oikea hetki. Keskustelut ovat vasta käynnissä ja puolueetkin pohtivat omia asetelmiaan, Kaikkonen jatkoi Suomen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun viitaten.

Tätä ennen hän oli sanonut, että ”tuntuu siltä, että Naton päässä ajatus on sen kaltainen, että nyt päällimmäisenä ymmärrettävästi ja perustellusti on se, miten tämä Ukrainan sota saadaan rauhoittumaan, tulitauko aikaiseksi ja ehkä jokin neuvotteluprosessi käyntiin”.

Kaikkonen kertoi tuoneensa keskustelussa esiin sen, että puolustusliitto Naton avoimien ovien politiikka on Suomelle ja Ruotsille “ja Euroopalle laajastikin” tärkeää.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi puolestaan tiistaina, että ”jos Ruotsi nykyisessä tilanteessa päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä, se horjuttaisi tätä aluetta ja loisi jännitteitä”. Tämä herätti myös arvostelua Ruotsissa. Muun muassa maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja kritisoi lausuntoa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi tänään Demokraatille eduskunnassa, että Anderssonin ja Kaikkosen lausunnoissa on molemmissa kiinnitetty huomiota ajankohtiin.

– Minä en halua nyt tehdä mistään takarajoista ongelmaa ajamalla nurkkaan muita, että pitääkö olla huomenna vai kuukauden päästä vai vuoden päästä.

Mykkänen painottaa, että prosessia käydään rauhallisesti, ei viivytellä mutta huolella katsotaan riskit ja plussat.

Minkä riskit ja plussat?

– Natoon liittymisen käytännössä. Katsotaan se huolella mutta viipymättä. Sitten pitää olla rohkeutta tehdä sen mukaiset johtopäätökset. Se on se mikä minua eniten kiinnostaa tässä. Hakemuksen jättöpäivä on sitten taktinen kysymys, että mikä on tässä paras vaihe. Onko se keskellä eskalaatiota vai onko se sitten de-eskalaatiovaiheessa, jossa on taas sitten omat haasteensa, jos halutaan päättää siinä vaiheessa.

Sanotte hakemuksen jättöpäivä, ettekä hakemuksen mahdollinen jättöpäivä?

– Tietenkin se on hyvin epävarmaa, että jätetäänkö se, mutta tarkoitan, että jos aikataulusta puhutaan niin silloin kysymys on on siitä, että löytyykö tästä talosta ja maan johdosta yhteisymmärrys, että näin tehdään. Itse toivon, että löytyy ja sitten täytyy miettiä, että miten se juoksutetaan maan kannalta parhaalla tavalla.

Toimittajat: Simo Alastalo ja Johannes Ijäs