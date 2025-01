”Myönteinen signaali” – EK ennakoi investointien kääntyvän tänä vuonna maltilliseen kasvuun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ennakoi, että teollisuusinvestoinnit kääntyvät tänä vuonna maltilliseen kasvuun. EK:n Investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvaisivat vajaat neljä prosenttia noin 9,7 miljardiin euroon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiinteät investoinnit tehdasteollisuuteen vauhdittuisivat kyselyn mukaan noin viisi prosenttia. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa nousu jäisi noin kahteen prosenttiin.

- Investointiodotusten nousu plussalle on myönteinen signaali, vaikka kasvuarviot jäävätkin vielä varovaisiksi. Investointien vilkastuminen edistää pitkään kaivattua käännettä Suomen talouteen, sanoi EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila tiedotteessa.

Investointien kasvua odotetaan elintarviketeollisuuteen, rakennustuoteteollisuuteen sekä hieman myös teknologiateollisuuteen. Kemianteollisuudessa ja metsäteollisuudessa investoinnit ovat sitä vastoin jäämässä viime vuotta matalammaksi, samoin energiateollisuudessa.

Vajaa kolmannes eli 30 prosenttia investoinneista on tuotantokapasiteettia laajentavia. Suurin osa on tuotantokapasiteettia korvaavia. Investointiaste jää kaikkiaan pienemmäksi kuin vuosina 2021-2023 mutta on parempi kuin 2010-luvulla.

- Suomen on panostettava vahvasti siihen, että investointien kasvu jatkuisi myös alkaneen vuoden jälkeen. Suunnitelmissa on suuria investointeja erityisesti puhtaisiin teknologioihin, ja näiden toteutumiseksi on kaikin tavoin pidettävä huolta Suomen kilpailukyvystä ja houkuttelevuudesta investointikohteena, Urrila kehotti.

TEOLLISUUDEN lisäksi myös palvelusektori saa lisävauhtia vilkastuvista investoinneista. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna +10 pistettä. Se merkitsee, että suurempi osuus yrityksistä näkee investointien kasvavan kuin vähenevän.

- Palvelualojen kohentuneet investointiodotukset ovat koko Suomen talouden ja työllisyyskehityksen kannalta hyvä uutinen. Pitkään vaikeuksissa olleen matkailualan vahvan myönteiset viestit ovat erityisen ilahduttavia, Urrila kiitteli.