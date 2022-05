Myös liikuntatutkijoita häiritty – tutkimustuloksia on haluttu sensuroida

Liikuntaan ja urheiluun liittyvät häirintätapaukset koskevat myös alan tutkijoita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtion liikuntaneuvoston mukaan alan tutkijoiden työtä on häiritty, heitä on painostettu tai heidän tutkimustuloksiaan on haluttu sensuroida.

Valtion liikuntaneuvosto julkisti aiemmin keväällä selvityksen, jonka mukaan 15 prosenttia liikuntatutkijoista oli kokenut työssään vaikuttamista tai painostamista. Selvityksen mukaan vaikuttamista ja häirintää kohdistui tutkijoihin liikunta-alan sisältä.

Paavo Arhinmäen (vas.) johtama Valtion liikuntaneuvosto tuomitsee kaikenlaisen liikuntatutkijoihin kohdistuvan vaikuttamisen ja häirinnän. Häirintä voi pahimmillaan johtaa tutkimusalan kaventumiseen ja siihen, etteivät tutkijat halua julkistaa töidensä tuloksia tai osallistua häirinnän pelossa julkiseen keskusteluun.

- Liikunnan ja urheilun kehitys on vaatinut ja vaatii jatkossakin kriittistä tutkimusta. Kaikkea hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti toteutettua tutkimusta tulee saada tehdä ja kaikista tutkimustuloksista tulee saada viestiä vapaasti, Valtion liikuntaneuvosto korostaa tiedotteessaan.

Valtion liikuntaneuvoston mukaan tutkimusorganisaatioilla on syytä olla suunnitelmat ja toimintamallit, joilla ennaltaehkäistään ja puututaan vaikuttamiseen ja häirintään.