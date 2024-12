Näin Alexander Stubb kommentoi 612-marssia

Presidentti Alexander Stubb toivoo, että itsenäisyyspäivän juhlinnassa keskityttäisiin enemmän siihen, mikä suomalaisia yhdistää kuin erottaa. Hän ei ottanut kantaa siihen, onko sopivaa, että kansanedustajat ovat olleet aikeissa osallistua 612-marssille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Suomessa on kokoontumisoikeus ja ilmaisuvapaus. Mutta jos mukana on ääriliikkeitä, jos mukana on rasistisia liikkeitä, niin tuomitsen. Sellainen ei ole minun mielestäni missään muodossa sopivaa suomalaiseen yhteiskuntaan, Stubb sanoi Jyväskylän-vierailunsa yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Stubb toivoi, että itsenäisyyspäivän juhlinnassa mietittäisiin enemmän sitä, mitä itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus Suomelle merkitsee.

- Sen takia olemme vaimoni kanssa valinneet itsenäisyyspäivän teemaksi “Yhdessä”.

Presidentin mukaan maailmassa on nähty esimerkkejä liberaaleista demokratioista, joissa keskustelukulttuuri on johtanut vahvaan yhteiskunnalliseen kahtiajakautumiseen.

- Toivoisin, että se kahtiajakautuminen voitaisiin unohtaa ainakin itsenäisyyspäivän ajaksi ja voisimme käyttäytyä toinen toisiamme kohtaan sivistyneesti.

MAANANTAINA järjestetystä veteraanien ja lottien juhlasta Stubb totesi, että se oli yksi hienoimmista tilaisuuksista, johon hän on presidenttikaudellaan saanut osallistua.

- Siitä jää hyvin vahvat muistot, ja haluan vielä kerran kiittää sotaveteraaneja siitä, että he ovat mahdollistaneet sen Suomen, joka meillä tänä päivänä on.

Stubb totesi, että kansanedustajista ainakin 198 kunnioittaa juhlallisuuksia Presidentinlinnassa.

- Siitä olen kovasti kiitollinen.

Stubb isännöi perjantaina itsenäisyyspäivän juhlintaa ensimmäistä kertaa. Hän sanoi, että noin 1 700 vieraan valitseminen on vaikea ja monimutkainen prosessi. Kutsuttavia olisi paljon.

- Jos meistä olisi kiinni, niin jokainen suomalainen kävisi ainakin kerran elämänsä aikana Linnan juhlissa.

Jatkossa tavoitteena on Stubbin mukaan se, että päästäisiin mahdollisimman lähelle sitä, että noin puolet kutsutuista olisi ensikertalaisia.

- Toivon, että jokainen kunnioittaa sitä kutsua, jonka he saavat Suomen suurimpaan juhlaan, jossa me juhlimme Suomen itsenäisyyttä. Ja että se pidettäisiin mahdollisimman korkeassa arvossa ihan jokaiselta taholta, olipa sitten kyse kansanedustajasta tai jostain muusta.

Nina Törnudd/STT