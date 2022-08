Näin Annika Saarikko perustelee tuplalapsilisän maksatuksen myös suurituloisille – ”Arvovalinta”

”Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa lisää epävarmuutta. Hyvin nopea inflaatio, nousevat korot sekä energiamarkkinoiden epävarmuus hidastavat kasvua vuoden vaihteen molemmin puolin. Rane Aunimo Demokraatti

Vuoden 2023 bruttokansantuotteen (BKT) kasvu jää vaisuksi ja taantuman riski on kohonnut. Työllisyyden nopea kasvu taittuu ja kotitalouksien ostovoima kehittyy heikosti. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen on laskenut mittaushistorian heikoimmalle tasolle.”

Valtiovarainministeriön tiedote valtiovarainministeri Annika Saarikon ehdotuksesta valtion vuoden 2023 talousarvioksi on synkeän kuuloinen, vaikka ehdotus on otsikoitu optimismia valaen: ”Luomme luottamusta, turvaamme tulevaa”.

Rahaministeri esitteli ehdotusta medialle torstaina iltapäivällä.

– Tätä aikaa on perusteltua kutsua hallan vaaraksi, Saarikko sanoi tiedotustilaisuudessa.

Budjettiehdotuksen loppusumma on noin 79,5 miljardia euroa. Määrärahatasoa nostaa erityisesti sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluiden järjestämisen siirtyminen kunnilta valtion rahoittamien hyvinvointialueiden vastuulle. Lisäksi menotasoa korottavat muun muassa laki- ja sopimusperusteiset indeksikorotukset.

Ehdotus on noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen. Velanotto pienenee vuodelle 2022 budjetoidusta noin 2,5 miljardia euroa.

Budjetoitu valtionvelka nousee arviolta 144 miljardiin euroon euroa vuoden 2023 lopussa.

SAARIKKO esitteli myös täsmätoimia hintojen nousun vaikutusten hillitsemiseksi. Niiden mukana on esitys hallitukselle ylimääräisestä lapsilisästä vielä tälle vuodelle.

– Tuon keskusteluun jo tälle vuodelle päätettäväksi ylimääräisen lapsilisän maksatuksen suomalaisille perheille. Tuo ylimääräinen lapsilisä maksettaisiin joulukuussa käytännössä tuplalapsilisänä.

Saarikko perusteli sen maksamista myös suurituloisille.

– Lapsilisä, historiallinen ja hieno osa suomalaista sosiaaliturvaa, on luotu aikoinaan ennen kaikkea tasaamaan eroja perheellisten ja perheettömien suomalaisten välillä ja myös tiedämme, että pienten lasten arjessa tulot ovat kaikkein tiukimmilla. Siihen elämänvaiheeseen liittyy paljon paineita asuntovelasta lasten harrastamiseen.

– Meidän järjestelmämme lapsilisän osalta on nk. universaali. Se koskettaa kaikkia lapsiperheitä. Tämän hallituskauden aikana on tehty jo erilliskorotus yhden vanhemman perheisiin, siis yksinhuoltajakorotus, ja monilapsisiin perheisiin. Siksi katsoin arvovalintana, että tämä esitys koskettaisi nyt kaikkia suomalaisia lapsiperheitä. Se on kertaluontoinen, se ei kasvata ja lisää meille uutta velkaa, se on varmastikin jostakin muusta pois, mutta arvioin, että näiden koronavuosien jälkeen satsaus lapsiin ja nuoriin olisi tältä maalta paikallaan.

Valtaosaan etuuksista tehdään hintojen nousua vastaava korotus vuodenvaihteessa. Matkakuluvähennyksen tavanomaista suurempaa 8 400 euron enimmäismäärää jatketaan ensi vuonna, ja jakeluvelvoitteen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä jatkuu myös ensi vuonna.

Saarikko kertoi, että sähkön hinnan alentamisesta toteutetaan ripeä selvitys budjettiriiheen mennessä.

Vuoden 2023 talousarvioesityksen käsittely jatkuu 17.-19.8. ministeriökohtaisilla neuvotteluilla valtiovarainministeriössä.