Näin Antti Kurvinen linjaa keskustan näkemyksen Palestiinan tunnustamisesta

Keskusta ei osallistu SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden Gaza-välikysymykseen. Simo Alastalo Demokraatti

– Tulemme jättämään oman epäluottamuslauseen keskustelussa hallitukselle, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi toimittajille torstaina eduskunnassa.

Mikä se linjaero (suhteessa muuhun oppisitioon) on tässä Gaza-kysymyksessä?

– Me emme pidä viisaana keinona tämän Gaza-asian ratkaisemista välikysymyksellä ylipäänsä. Tilannehan on todella valitettava Suomen kannalta. Meillä on presidentti ja valtioneuvosto ristiriidassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tällaista tilannetta ei pitäisi ikinä pienellä maalla tapahtua, että julkisesti ollaan eriseuraisia.

– Meidän mielestä tämä vasemmiston välikysymys on omiaan lisäämään railoa meidän ulkopoliittiseen johtoon.

KURVISEN mukaan keskustalla on myös sisällöllisiä erimielisyyksiä SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa. Keskusta kannatta ehdollista Palestiinan tunnustamista.

– Olen käsittänyt, että vasemmistoryhmät eivät näitä ehtoja aseta eli meillä on myös tällainen asiallinen erimielisyys.

Keskusta kuitenkin kannattaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisesti kahden valtion mallia.

– Meidän mielestämme Palestiina pitää tunnustaa oikeassa vaiheessa, mutta ennen tunnustamista Hamas pitää saada pois hallinnosta, Hamas ei voi olla mukana tunnustettavan Palestiinan hallinnossa, panttivangit täytyy vapauttaa ja tämä akuutti kriisi pitäisi saada rauhoittumaan.

Eli olette samaa mieltä kuin Kd ja Ps?

– Olen ymmärtänyt niin, että he eivät halua tunnustaa ollenkaan Palestiinan valtiota. Tässäkin asiassa keskusta on omalla linjalla keskellä.

Stubb on eri linjoilla ilmeisesti teidän kanssa tästä Palestiinan tunnustamisesta?

– No en nyt tiedä olemmeko niin eri linjalla. Tästä pitäisi keskustella tarkemmin. Tiedän sen, että Kaikkosella on myös erittäin tiivis yhteys Stubbiin. Nyt pitäisi löytää ratkaisu, jolla Suomi voi sen tunnustamispäätöksen tehdä. Se ratkaisu pitäisi hakea yhdessä. Ei sillä tavalla, että perussuomalaiset ja Kd jumittavat päätöksenteon hallituksessa, ja sitten SDP ja kumppanit tekevät tästä puoluepolitiikkaa.

Palestiinan tunnustamista koskevasta välikysymyksestä käydään keskustelu eduskunnassa ensi viikolla.

KESKUSTALTA on myöhemmin tulossa myös oma välikysymys, joka käsittelee Suomen synkkää työttömyystilannetta. Kurvisen mukaan puolue kelpuuttaa kysymykseen mukaan ainoastaan Hjallis Harkimon Liike nyt -puolueen.

– Meillä on samantyyppisiä talous- ja työllisyyspoliittisia linjoja. Varmasti huolta työttömyydestä on kaikilla oppositiopuolueilla, mutta keinot työllisyyden hoitamiseksi ovat niin erilaisia vasemmistolla kuin meillä.

Kurvisen mukaan keskusta lähtee liikkeelle talouskasvun ruokkimisesta, esimerkiksi yrittäjyyteen kannustamisesta ja yritysveroreformeista.

– Näistä meillä on niin suuret erot vasemmiston kanssa, että katsomme, että liike nyt on se ryhmä, kenen kanssa pystytään yhteiseen tekstiin, koska ollaan ei-vasemmistolaisia ryhmittymiä.